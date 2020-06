Acusado de femicidio pidió 24 horas para designar un defensor

Flavio Gastón Heredia estuvo ayer ante la jueza Penal 3, Virginia Palacios, para la indagatoria. Pero el hombre de 42 años, investigado por el femicidio de su pareja, Johana del Valle Morán, solicitó una prórroga de 24 horas para designar un abogado que lo asista, según informó cerca de las 21:30 la magistrada, al finalizar la audiencia.

La jueza le precisó a El Diario que Heredia es investigado por "Homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género, por la alevosía y por el empleo de arma de fuego".

Ayer a la mañana, tanto la familia de la víctima como los investigadores recibieron la noticia de que Johana, de 32 años, presentaba muerte cerebral. Y este cuadro irreversible, consecuencia del disparo que recibió en el ojo izquierdo, determinó que el caso se encuadrara en un femicidio.

"Yo fui"

Si bien aún no declaró, Heredia hizo una manifestación espontánea en el Hospital San Luis la madrugada del domingo, cuando fue a llevar a su pareja, inconsciente. Según lo declarado por testigos, reconoció haber efectuado el tiro.

Por lo que indicó un efectivo que estaba en la Guardia del centro de salud, Heredia trasladó a Johana en un utilitario Kangoo azul, y lo estacionó en inmediaciones a la puerta de ingreso. Vieron que tenía dificultad para cargar a la mujer y lo ayudaron para que pudiera entrarla.

Le preguntaron qué había pasado, por qué ella se encontraba así, si se había caído. "Un tiro", respondió Heredia, escueto. Después, el personal médico ubicó a la mujer en una camilla, para llevarla al shock room, y le pidieron los datos de identidad de ambos. Nervioso, dio el nombre de ella, pero no el de él, contó el testigo.

Como había dejado mal ubicada la Kangoo en el ingreso, le pidieron que la estacionara bien, ya que estaba en la rampa de las ambulancias. Después, buscaron que ahondara en lo que había pasado con la mujer. Le preguntaron nuevamente la identidad de ella y cuál era el vínculo. Solo dijo que era su pareja. Le preguntaron si sabía cómo la habían lesionado y quién fue. "Yo fui", contestó.

Ante esa respuesta, el agente le pidió que lo acompañara a otro sector del hospital. Allí lo pusieron de cara a la pared y lo palparon, para constatar si entre sus ropas llevaba algún arma. No tenía ningún elemento de ese tipo. Después, se recibió un llamado del Centro de Emergencias para chequear si había ingresado una mujer herida. Heredia permaneció demorado en el centro de salud hasta el mediodía, cuando fue sacado esposado, ya en calidad de imputado.

Por lo que se ha podido reconstruir hasta el momento, Morán fue baleada en la casa que compartía con Heredia en Chacho Peñaloza 1459, en el barrio Virgen de Luján. Hace al menos cinco años que estaban juntos, según lo que estiman sus conocidos.

A dos casas de la suya alquilaban un local, en el que tenían una despensa, que era atendida por "Coki", tal como conocen en el barrio al imputado. A veces, Johana le ayudaba, indicaron los vecinos a quienes personal del Departamento Homicidios les ha tomado testimonio.

Si bien ambos tienen sus respectivos hijos —al parecer él tiene un nene y ella es madre de una nena de unos 8 años—, los chicos no han estado con ellos en la casa al momento del hecho. La vivienda fue allanada el sábado a la mañana por orden de la jueza Palacios. Allí secuestraron celulares, una funda con manchas de sangre y un revólver calibre 32, que sería el arma que utilizó.

Los investigadores han hecho las consultas para saber si Johana había realizado denuncias contra Heredia, por violencia de género. Al parecer, no ha habido presentaciones, dijeron las fuentes.

Más aún, algunos parientes cercanos de la víctima han referido que no tenían conocimiento o no habían advertido que la pareja tuviera diferencias, o que ella fuera maltratada por él. Otros allegados sí habían notado que Heredia era posesivo.

Una amiga declaró que Johana le había expresado hace un tiempo que no quería continuar la relación con Heredia, porque era muy absorbente. Y dijo que una vez que fue a visitarla le vio moretones. "Yo le preguntaba qué le había pasado. Es más, le preguntaba si Gastón le pegaba y ella siempre me respondía que se golpeaba con algo, que no se daba cuenta", indicó. "También recuerdo que le preguntaba si quería que la acompañara a hacer algún tipo de denuncia, pero siempre me cambiaba de tema (...) yo creo que le tenía mucho miedo a su pareja, por eso no se iba de su lado", supuso.