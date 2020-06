En las calles de San Luis volvió a escucharse el reclamo #NiUnaMenos

Unas cincuenta mujeres marcharon en la Plaza Pringles de la ciudad de San Luis este miércoles al mediodía. A cinco años de la primera convocatoria nacional volvieron a pedir que terminen los femicidios, la violencia de género y que la justicia actúe con más rapidez.

La cuarentena preventiva por el coronavirus no detuvo el reclamo en las calles de San Luis. El 5º aniversario nacional del #NiUnaMenos se hizo sentir en la capital puntana. Ante el creciente número de femicidios durante la pandemia, unas cincuenta mujeres se reunieron en la Plaza Pringles al mediodía citadas por Mumalá, ADU, CTA y autoconvocadas.

Como en aquel 3 de junio de 2015, cuando el atroz crimen de Chiara Páez fue la gota que derramó el vaso y provocó la masiva manifestación nacional, este año las mujeres volvieron a pedir “paren de matarnos”, que termine la violencia de género y que la justicia actúe con más rapidez.

Chiara Páez tenía 14 años, estaba embarazada y desapareció el 10 de mayo de 2015. Fue encontrada unos días después, enterrada en la casa de los abuelos de su novio, Manuel Mansilla. El femicida la mató a golpes y luego escondió el cuerpo bajo tierra. Mansilla fue condenado a 21 años de cárcel.

Luego de la concentración, las puntanas marcharon dos veces alrededor de la plaza, una por dentro del espacio verde y otra por fuera, en las calles que la rodean.

“Aprovechando que en San Luis tenemos un estado de salud óptimo y que las compañeras son muy responsables, hicimos esta convocatoria presencial. Estamos con barbijo y respetamos las distancias. No podemos dejar pasar esta ocasión para ganar nuevamente las calles porque el aislamiento, justamente la casa, no ha sido el lugar más seguro para las mujeres. Llevamos 62 femicidios contabilizados desde el aislamiento. Como la violencia machista no se tomó cuarentena, nuestra fuerza está presente”, dijo Zunilda Campo, secretaria de Género de ADU.

Mientras que la líder local de Mumalá y concejala de la ciudad, Ailén Chaine, también destacó la necesidad de que haya “más acciones concretas para poder asistir a las víctimas de violencia de género”.

A las 19 volverá a sentirse el #NiUnaMenos con una marcha virtual en todo el país. Varias organizaciones convocan a hacer un ruidazo en las redes en ese horario.

