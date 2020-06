Villa Mercedes: un grupo de mujeres "teje" redes solidarias

Con amor y voluntad, 24 mujeres de la ciudad crearon una red solidaria para ayudar a quienes menos tienen. Las tejedoras y costureras confeccionan mantas, pañoletas y ropa para las y los bebés que están en el Materno Infantil del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. También juntan donaciones para las personas que se encuentran internadas en otras áreas del hospital.

“Ver que nuestras creaciones abrigan a quienes más lo necesitan es hermoso”, expresó María Luisa Rodríguez. La impulsora de la iniciativa, que actualmente se llama “Ayudemos con amor”, contó que armó el grupo hace algunos meses. “Fue en marzo, pero la propuesta no tenía nada que ver con la pandemia. Aunque después notamos que eran cada vez más los que requerían una colaboración”, dijo.

Además, agregó: “El año pasado escuché por la radio que lo estaban haciendo en otras partes, me pareció un gesto muy lindo y quise replicarlo acá. Pero en ese momento yo no estaba bien de ánimo y lo pospuse. Hasta que un día me levanté y me pregunté '¿por qué no hacerlo ahora?' Y me animé a preguntar en las redes si alguien quería colaborar”.

La mayoría no se conoce personalmente, pero el sábado pasado una parte del equipo se reunió.

Con el correr de los días comenzaron a llegarle solicitudes. “Me puse muy contenta porque todavía no había elegido a quién podíamos ayudar. Me acuerdo que la primera que se comunicó fue la dueña de Marina Lanas, una tienda local. Ella donó muchas bolsas. Y la segunda fue Patricia, quien es enfermera del Materno. Me contó cómo era la situación de varias mamás y que a veces no tenían nada para los bebés. Me pareció una idea perfecta. Mi hijo nació ahí también y sé que la atención es excelente”, señaló.

A la primera entrega la hicieron en abril. Con el permiso del personal sanitario y cumpliendo con los protocolos, María Luisa pudo llevar las donaciones a las madres que descansaban en las habitaciones tras haber dado a luz. “Fue muy emocionante poder hacerlo. La gente lo agradeció muchísimo”, comentó.

A la hora de producir las prendas o las mantas, cada una tiene la libertad de crear lo que quiera y en las cantidades que elija. Algunas optan por las agujas, mientras que el resto pone en condiciones la indumentaria y el calzado que les donan los vecinos y vecinas. Ivana Genta, una de las integrantes, se ocupa de coser conjuntos para los prematuros. “Es lo que menos conseguimos y me sale hacerlo, así que me ofrecí a realizar esa tarea. Yo solía tener un taller de costura, en el que hacía ropa y uniformes, pero el año pasado tuve que cerrarlo por la crisis”, contó.

Aunque trabajan en equipo, la mayoría de las tejedoras y costureras no se conoce cara a cara. Pero el sábado pasado, una parte pudo reunirse a preparar las próximas entregas. La cita fue en el pasaje Madre Teresa de Calcuta del barrio Libertad. Allí vive María Luisa y es el punto central de colecta. “Nos juntamos unas pocas porque estaba frío y, además, si venían todas superábamos el número establecido para las reuniones. Pero la pasamos muy bien: tejimos, tomamos chocolate caliente y nos organizamos para seguir trabajando", contó Rodríguez.

Las mujeres coincidieron en que, así como les es gratificante poder dar una mano a la comunidad, también es un mimo para ellas. “Nos motiva mucho. En mi caso le dedico mucho tiempo y me encanta confeccionar ropa”, dijo Ivana. Mientras que María Luisa añadió: “Algunas nos cuentan que esto les ha ayudado a distraerse de los problemas que están atravesando”.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 2657691142, a través de mensajes o WhatsApp.