La espera, la angustia y la esperanza

La espera se hace eterna, pero la concientización es constante para Belén Ferrayoli, una fotógrafa villamercedina que nuevamente sacó a la luz en sus redes sociales un spot para visibilizar la importancia de la donación de órganos y tejidos en Argentina. Acompañada por un grupo de artistas de su localidad que aprovecharon las nuevas medidas de flexibilización que rigen en la provincia para juntarse, el audiovisual salió a la luz el 30 de mayo, la fecha en la que se conmemora el Día Nacional por la Donación de Órganos.

Belén tiene 38 años y en 2008 comenzó a dializarse. En abril del 2010 entró en la lista de espera nacional por un trasplante renal y hasta entonces su vida es una montaña rusa interminable de angustias y esperanzas entremezcladas. “A veces pienso que este año me toca y después me doy cuenta de que ni siquiera van a llamarme. Todo eso es bastante desmotivante y angustiante, y no te dan ganas de seguir. Los donantes son pocos o los receptores son muchos”, expresó Ferrayoli, quien es profesora de Artes Visuales, una labor que la ayudó a darle un sentido artístico a lo que le ocurre físicamente.

En el 2014, la joven comenzó a implementar diferentes acciones culturales para concientizar a la población sobre la donación de órganos. La idea nació de su necesidad de mostrarle al mundo cómo es vivir en una espera eterna y de visualizar su situación como paciente.

Es muy importante que los artistas puedan vincularse con la donación de órganos y se informen al respecto". Belén Ferrayoli.

“La primera acción que hicimos fue pegar en las paredes de la ciudad dos fotografías en las que la espera era la protagonista. En el 2015 presenté mi proyecto final antes de recibirme con una muestra artística de fotografía que se llamó 'Benditas, malditas las horas'". El trabajo es una instalación de 19 fotografías y tres textos donde Belén explica cómo una persona vive y siente además de estar en lista en espera.

En el nuevo spot, la realizadora decidió involucrar a los artistas de la ciudad para que formen parte y desde su mirada y perspectiva se involucren de otra forma con la donación. Martín Ochoa, Fernando Peralta, Alexis Guzmán y Gabriela Pons trabajaron por primera vez con Belén, se informaron y averiguaron para lograr retratar la espera de la manera más interesante.

Ferrayoli tiene todas las intenciones de seguir concientizando con sus spots. En el video se la puede ver en primera persona en una fotografía que se realizó en plena diálisis. “Me gustaría que en un futuro logremos consensuar con otros fotógrafos una idea en común para conmemorar este día, que nos ayuden a quienes esperamos eternamente a mostrar lo que nos pasa”, concluyó.