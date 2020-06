Bares y boliches: la crisis del sector y la esperanza de reconversión

“La pandemia fue controlada y la vacuna fue descubierta. Se empezó a vacunar a toda la población contra la COVID-19 y el mundo vuelve a la normalidad”. Ese es el título de portada que a Diego Astudillo le gustaría leer en un futuro próximo. Y no solo por el bien de la humanidad; también por la esperanza de que el sector que representa se recupere de la fuerte crisis en la que lo sumió el coronavirus. Este viernes, el presidente de la Cámara de Boliches y Bares de San Luis participó del ciclo de charlas en vivo de El Diario por Instagram y se esperanzó con que la reconversión de rubros ayude a algunos comerciantes.

El análisis de Astudillo no fue revelador aunque sí un poco desalentador. A pesar de que desde el sábado pasado los bares volvieron a abrir en horarios acotados tras la flexibilización decretada por el gobierno provincial, algo que el entrevistado elogió, los boliches sobre todo, pero los bares también, ahora deben funcionar con horarios a los que no estaban acostumbrados y que no convencen al consumidor.

Por eso espera anuncios de más flexibilización y apela a sus compañeros de rubro a repensar sus servicios, como el boliche Vesania Disco, en calle Chacabuco de la capital, que se transformó en bar. “Quizá la estrategia no le sirva económicamente, pero al menos pueden generar ingresos para cubrir sueldos”, planteó.