Gustavo Oliva: el remedio sin receta

Con el paso de los años, Gustavo Oliva supo combinar su fascinación por la música con su trabajo. En sus comienzos, cuando en la década de los ochenta reinaba el rock nacional, creó Telex, una banda de rock-pop que le dio el puntapié inicial a su carrera y se convirtió en una suerte de mito para el rock de Villa Mercedes. Por entonces, ya empezó a vincularse con grandes artistas del país.

Los años le jugaron una buena partida al guitarrista y compositor, quien a lo largo de su trayectoria supo acercarse a rockeros reconocidos, como Fabiana Cantilo, quien después de tantos años lo invitó a participar en su proyecto grabado en cuarentena “La huella”, un video en el que participan artistas de todo el país y de renombre como Diego Frenkel, Hilda Lizarazu o Natali Pérez. El video se encuentra en las redes sociales de la cantante porteña y ya cuenta con un sinfín de reproducciones y vistos buenos.

El vínculo con Fabiana nació a finales de la década de los ochenta, cuando Gustavo comenzó a tocar en la sede del banco Banex de Villa Mercedes. El artista fue convocado para musicalizar con sus instrumentos y su voz la espera de los usuarios de la casa bancaria, un proyecto que se vivió a nivel nacional con artistas de todos los géneros y que fue dirigido por Liliana Vittale.

"El video con Fabiana demuestra que se puede lograr lo que se desea"

“A partir de ese trabajo conocí a músicos de la época que también escuchaba en mi intimidad y tenía como favoritos, tanto que mis canciones eran similares a las de ellos”, explicó Oliva, quien supo mantener el contacto durante años.

En pleno aislamiento, el músico fue llamado por el manager de Cantilo para participar en el video con su voz. Oliva tuvo que grabar la canción sin pista ni instrumentos, algo que le complicó un poco el trabajo pero que, como muchas cosas en su carrera, tomó como un desafío que salió bien.

La convocatoria fue motivo suficiente para recordar sus mejores épocas y darle un vistazo al pasado. “Verme en el video me transporta a esas épocas ochentosas en las que soñaba compartir escenario con ella. Este video es la sumatoria de todos esos momentos, es un punto de partida, una vivencia que no muchos pueden conseguir y que carga las pilas y me llena de energía".

Gustavo ya no toca en Telex pero sí se presenta en solitario con su guitarra a cuestas. Además, utiliza la música como fuente de trabajo. Oliva realiza estimulación sensorial a personas no videntes que a partir de los sonidos y las canciones se conectan con él a través de distintas herramientas, como por ejemplo la musicografía Braille. “Mi trabajo forma parte de mis pasiones, incluso en la actualidad me perfeccioné y amplié el rubro y trabajo con distintas discapacidades, como la parálisis cerebral. Trato de trabajar con la inclusión en todos los aspectos”, concluyó.