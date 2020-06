José Luis "Pepe" González, un trotamundos del vóleibol

Siempre digo que jugar en la Selección es especial, no se compara con el proceso de ningún club. Sabés que representás a un país y cuando escuchás el Himno Nacional se te pone la piel de gallina", cuenta a El Diario de la República José Luis González (35), opuesto experimentado de mil batallas que conoció en el vóley una pasión, una forma de vida que lo ha llevado a recorrer varios lugares del mundo. Fuera de Argentina, mostró su talento y capacidad en Chipre, Emiratos Árabes, Polonia, Turquía, Grecia y Francia. Viene de jugar en el Foinikas Sirou griego, y el jueves fue presentado como flamante refuerzo del Saint Nazaire francés, equipo animador en la Liga B y firme candidato al ascenso.

"Pepe" González, como lo conocen en el ambiente del vóleibol, es un atacante formidable que, a diferencia de otros profesionales, comenzó su camino a los 15 años, según recuerda casi por casualidad: "Empecé en el 2000 en el Club Saavedra de San Rafael. Tenía conocimientos porque mi hermano lo practicaba, pero comencé por un amigo que un día me dijo 'flaco, vamos a jugar al vóley'. Yo no quería saber nada, pero me pidió que lo acompañara una semana y luego dejara. Bueno, resultó que fue al revés; él dejó y yo seguí. Se me dieron las cosas rápido por mi altura; a esa edad yo tenía 1,95 metro, era un proyecto en el que todo entrenador quería apostar. Se puede decir que hasta el 2005 era malo y después, con años de práctica, me encaminé a ser profesional".

Con las manos arriba. Jugará la Liga B de Francia con Saint Nazaire.

José Luis, quien al salir de Mendoza hizo inferiores en Córdoba en Alianza de Jesús María, arribó el sábado pasado al país gracias a un vuelo de repatriación, tras haber tomado en familia la decisión de regresar por la pandemia de coronavirus. "Fue un viaje durísimo. En Grecia se había cancelado la liga el 13 de marzo, y a partir de ahí estuvimos dos meses esperando la reanudación. Un día después de haber confirmado el vuelo se decidió continuar la competencia con un final four, pero yo ya había dado el 'ok' para viajar", señaló el ex AEK, Alexandroupolis, Panathinaikos y Foinikas Sirou, quien destacó el fanatismo de los helenos: "Son muy particulares, los fans de fútbol son los mismos que van a ver básquet y vóley. Lo viven de otra manera; los tipos prenden bengalas (en las tribunas), están sin remeras... es una locura".

“El sueño de todo deportista es ir a un Juego Olímpico. Te sorprendés desde que llegás hasta que te vas", dijo José Luis González.

El sanrafaelino por adopción de 2,06 metros tuvo un paso exitoso por la Selección Argentina. Participó en dos mundiales (Polonia 2014 e Italia- Bulgaria 2018), un Panamericano (Toronto 2015) y un Juego Olímpico (Rio de Janeiro 2016), cita que ubicó en lo alto de la lista debido a lo que representa para un deportista. "En un Juego Olímpico es impresionante todo. Te sorprendés desde que llegás hasta que te vas. Tuve la suerte de conocer a Michael Phelps, Rafael Nadal, 'Manu' (Emanuel) Ginóbili y al 'Chapu' (Andrés) Nocioni, con quien tomé unos mates. Te cruzás con deportistas que tenés arriba y son geniales. Además, ir es el sueño de todo deportista de alto rendimiento", manifestó.

"Otro torneo increíble fue el Panamericano, en el que logramos la segunda medalla dorada para la historia del vóley argentino; encima se la ganamos a Brasil", agregó con felicidad el atacante.

“La Selección Argentina es la Selección Argentina. No existe camiseta más linda que la de tu país". José Luis González.

Pese a lo difícil que viene el 2020, "Pepe" ya arregló con el club que próximamente será su casa. El ex Ajaccio y París Volley volverá a Francia, esta vez para sumarse al Saint Nazaire, que juega en la Liga B y aspira a conseguir el ascenso. "Me gustó el proyecto, armaron un equipo muy competitivo. La verdad que el entrenador en el trascurso me ha preguntado sobre las contrataciones, hay buena comunicación. Quiere saber mi opinión y eso me hace sentir cómodo", cerró José Luis, quien espera una fecha concreta para partir y mostrar nuevamente su magia.