Una fiscal solicitó que llamen a indagatoria a Rosendo por robo

A criterio de la fiscal de instrucción 2 de Villa Mercedes, hay prueba suficiente para que el senador provincial Ariel Rosendo sea citado a declarar como imputado, por tres delitos: el robo de bienes del sindicado Smata (del que fue dirigente) y de su expareja, Ivana Massimino, y el incumplimiento de la restricción de acercamiento a ella y del decreto que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación de la pandemia, detalló ayer Leticia Latini, la abogada que representa a Massimino. Ahora que la fiscal ya se expidió, es el juez Penal 2 de esa ciudad, Leandro Estrada, quien deberá resolver si llama a indagatoria al legislador, quien actualmente está con una licencia por 30 días.

Según lo que refirió una fuente consultada por este medio, “hay diversas interpretaciones” respecto a si debiera pedirse que al senador le quiten los fueros ante un eventual llamado a indagatoria. Una es que el juez así lo solicite, para citarlo y que pueda hacer frente a este, su primer acto de defensa. Otra es que no es necesario requerir que sea despojado de la inmunidad.

La abogada de Massimino precisó que la representante del Ministerio Público Fiscal considera a Rosendo “Presunto autor de robo doblemente calificado, por ser en poblado y en banda y por ejercer violencia al entrar, en concurso con la violación al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y de la prohibición de acercamiento”.

Recordó que, respecto al robo ocurrido la madrugada del lunes 18 de mayo, tanto Massimino como el gremio Smata resultaron afectados, ya que en el domicilio donde, según lo denunciado, Rosendo habría cometido el delito, había bienes que son propiedad tanto de la mujer como del sindicato. La propiedad está en Italia al 400.

“A la casa se la dieron toda amoblada (NdP: cuando denunciante y denunciado aún eran pareja y Rosendo era dirigente de Smata). Pero él se llevó elementos del gremio y toda la ropa y joyas de ella”, informó la abogada, quien interpreta que el hecho se enmarca dentro de la violencia de género que su representada sufre desde hace tiempo por parte de su ex y padre de su hija. “La finalidad es amedrentarla (…), él le dijo que la iba a despojar de todo”, aseguró.

La abogada dijo que, si bien al momento del hecho Massimino no estaba en la propiedad, la restricción de acercamiento fue incumplida por el senador, dado que el oficio judicial librado en su momento “dice a un radio de 200 metros del domicilio ubicado en Italia 426 y donde se encontrare Massimino y/o la menor”. “Pero, por más que ella no hubiere estado, hay que usar el criterio lógico, ya que eso no le da derecho a ingresar por la fuerza”, consideró. Según la letrada, el senador habría entrado acompañado por su hija menor —fruto de la relación con Masssimino—, su actual novia y “unas seis personas más”, quienes lo ayudaron cargar los elementos para llevárselos.

Por el momento, el pedido del llamado a indagatoria ha sido solo para Rosendo. “Por ahora solo han sido individualizados él y la nena, pero se trata de identificar a las otras personas. Para el próximo lunes han sido citados testigos cuyas declaraciones son importantes para lograr esto”, refirió.