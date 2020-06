Recomiendan volver a entrenar progresivamente

Como un motor que se enciende y se deja calentar unos minutos en las mañanas de invierno o después de estar detenido por mucho tiempo. Como los pilotos que dan una vuelta previa y zigzaguean para que los neumáticos tomen temperatura antes de la carrera. Así funciona el cuerpo humano en materia deportiva después de un parate, y los especialistas coinciden en que ese acondicionamiento previo es fundamental.

Mañana San Luis abandona el aislamiento social, preventivo obligatorio, y nada mejor que retomar las actividades deportivas con conciencia y respetando el cuerpo y su salud.

Cientos de aficionados y deportistas amateurs volverán a entrenar, otros seguramente retomarán los turnos en las canchas de fútbol, básquet o el deporte preferido cuando estén habilitados.

Un médico deportólogo, un entrenador de deportistas de alto rendimiento y un kinesiólogo coinciden en que es conveniente retomar la actividad de a poco e ir subiendo en intensidad de manera progresiva para recuperar algunos aspectos esenciales físicos que se perdieron durante la cuarentena.

Damián Aimar, jefe del Subprograma de Detección, Evaluación y Seguimiento Deportivo del campus de la ULP, y a su vez entrenador de atletas, pone ante todo una cuestión mental como obstáculo a superar.

"Lo primero que tiene que manejar un deportista que quiere volver después de la cuarentena es la ansiedad; yo notaba en los deportistas a los que les mando planes y que entreno que tenían muchas ansias de volver. Por eso es importante saber todo lo que perdieron en este tiempo, más allá de que hubieran realizado rutinas de mantenimiento en sus casas", analizó Aimar.

"Estudios científicos confirman que a nivel mundial hubo un aumento de peso en las personas durante la cuarentena. Sin dudas eso se manifiesta en un desorden en cuanto a la compulsión corporal, por un mayor tejido adiposo; por ende, la capacidad aeróbica y de generar fuerza disminuyó. A partir de ello tenemos que saber que la capacidad de repetir esfuerzo no es la misma, entonces no puedo entrar a la cancha y el primer día hacer un pique o varios consecutivos, porque me voy a lesionar", aseguró.

Sergio Porporatto, médico deportólogo, recomendó: "Lo primero que debemos hacer es una evaluación de fuerza para comprender en qué nivel estamos y no volver a los ejercicios que hacíamos con fuerzas distintas, porque la falta de fuerza nos hace perder coordinación y eso produce lesiones musculares".

"Desde la deportología hoy se recomienda a las personas que estuvieron paradas, y aunque hayan estado trabajando desde casa, tener dos o tres entrenamientos de fuerza y coordinación previos a salir a hacer el ejercicio deseado, y que esa rutina se respete durante 15 días", sugirió Porporatto.

Juan Pablo Garis es kinesiólogo y dueño del gimnasio Pulso en la ciudad capital, y en coincidencia con los otros especialistas pide un arranque paulatino: "Casi todas las personas tenemos un sobrepeso producto de la cuarentena, por lo tanto es importante evitar los ejercicios de impacto. Trabajar mucha movilidad articular amplia y empezar a reprogramar una actividad aeróbica básica sin grandes distancias ni grandes volúmenes de entrenamiento".

En la fuerza, tema en el que todos coinciden, Juan Pablo fue tajante: "Hay que dosificar las cargas, no importa cuánto peso trabajaban antes de la cuarentena: Hay que empezar no de cero, de menos diez".