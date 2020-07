Scola no se retira: jugará en el Pallacanestro Varese de Italia

El basquetbolista Luis Scola, de 40 años, decidió continuar su carrera en el Pallacanestro Varese de Italia y de esta manera el argentino mantendrá el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Ahora podemos decirlo con toda nuestra voz: Luis Scola es nuestro nuevo jugador. Bienvenido General", expresó el club italiano que se consagró campeones diez veces de la Liga local y en cinco oportunidades obtuvo la Euroliga, entre otros títulos, mediante un video que publicó en sus redes sociales.

Por su lado, Andrea Conti, el Gerente General de Baloncesto de la institución comentó: "Estamos orgullosos de agregar un jugador del calibre de Luis Scola a la ya gloriosa historia de Varese Basketball".

"Estamos convencidos de que su presencia puede servirnos tanto en el campo, desde un punto de vista técnico, y especialmente en el exterior, gracias a sus cualidades carismáticas y liderazgo innato que siempre ha demostrado", añadió.

De esta manera, Scola podrá mantenerse en ritmo para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de Tokio que se fueron postergados hasta el próximo año por la pandemia de coronavirus y será la quinta vez que el basquetbolista defienda la camiseta de la Selección Argentina en el certamen.

A fines de marzo pasado, "Luifa" puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos por la citada pandemia, pero luego llevó tranquilidad cuando en un podcast con su compañero de equipo Nicolás Laprovittola anunció: "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue".

Scola representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (dorada), Pekín 2008 (bronce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

