Juana Azurduy: la revolución de una mujer sin moldes

Hace 240 años, el 12 de julio de 1780, nacía Juana Azurduy, en Chuquisaca (actual ciudad de Sucre), Bolivia. Era hija de una mestiza y un terrateniente blanco. Hablaba castellano, pero además quichua y aymara. Al crecer, crecen también sus rebeldías y sueños de revolución e independencia, en una época en la que el proyecto independentista de la colonia española tomaba forma. La opresión que sufrían los indígenas fue uno de sus motores, el amor por los suyos y la patria libre, otro.

Juana lo dio todo y también lo perdió todo. Decidió sumarse con su marido Manuel Ascencio Padilla a la Revolución de Chuquisaca (1809), y tras la Revolución de Mayo gestada en Argentina, se unieron al ejército del norte de Manuel Belgrano. Mientras transcurrían las batallas, Juana perdió a cuatro de sus cinco hijos y luego también fallecería su compañero de vida e ideales, Manuel Ascencio. Pese a todo siguió luchando, convencida que era por una causa mayor, pero la historia se olvidó de ella, murió en la pobreza total y al menos pudo ver el nacimiento de una Hispanoamérica con aires de libertad. La reivindicación de su figura llegó en una época posmoderna que ella ya no habitaba.

Florencia “Pupina” Plomer es historiadora e instagramer, su espacio de “efeMEMÉrides en @Filonewsok es muy conocido. Desde su militancia feminista se planteó preguntas sobre el presente y sobre lo que tienen las mujeres en el presente y lo que no tienen, El Diario de la República consultó su mirada en torno al lugar ocupado en la historia por Juana Azurduy.

Plomer comenta que Juana Azurduy fue una mujer excepcional de principios de siglo IXX. Representó la lucha armada de la población indígena y mestiza altoperuana agobiada por siglos de colonización, y se involucró también en la causa independentista, en la lucha contra los realistas. Donde nació Juana es parte de un territorio que actualmente no forma parte de Argentina, es Chuquisaca que actualmente es Bolivia, en ese momento Argentina no era Argentina y Bolivia no era Bolivia, “éramos todos como parte de un mismo territorio, el Virreinato del Rio de La Plata”.

“En una época donde no era común ver mujeres agarrando una espada o un fusil en el campo de batalla, la mayoría de las mujeres en la guerra eran como auxiliares y Juana Azurduy fue una que, junto con María Remedios del Valle, Bartolina Sisa, Las lanceras de Artigas, las amazonas de Juana Azurduy, Manuela Sáenz, Macacha Güemes y varias más que protagonizaron bélicamente esta época independentista”, describe Pupina y luego amplía: “rompió un montón de estereotipos, no solo por agarrar una espada, no solo porque las mujeres no quisieran, sino porque no tenían la posibilidad, fue una figura que logró admiración y respeto de sus pares hombres, resistió fuertemente en las luchas del norte y combatió codo a codo con Güemes y Belgrano, este último la reconoció y la admiró, le entregó su espada, Pueyrredón la condecoró con el cargo de Teniente Coronel, cuando Bolívar la visitó le dio el cargo de Coronel”.

El patriarcado se manifiesta también en las formas de contar la historia, lo mismo la historiografía liberal. En referencia a esto Pupina Plomer afirma que los olvidos nunca son accidentales: “cuando uno construye la memoria , los expertos construyen la memoria, bueno a principio del siglo IXX y principios del XX era el Estado el que decía qué se recordaba y qué se olvidaba, los olvidos no son casuales, hubo una intención de olvidarla a Juana y a tantas otras mujeres justamente por ser mujeres, en un contexto donde estos hombres eran machistas y el Estado era machista y no les interesaba recordar una mujer”.

La historiadora celebra que la figura de Juana Azurduy esté siendo más reivindicada después de que perdió tanto y sufrió mucho, hasta morir en la miseria. “Debemos rescatar su valentía y también rescatar a partir de su figura, otras figuras femeninas que fueron igual de importantes. Rescatar a estas mujeres de la historia es una lucha que se debe desde hace muchos años, desde el momento mismo en que ocurrió el proceso independentista”.

Sobre la historia construida que llega también en imágenes de esa época, Pupina hace una observación que a ella le llama la atención: “Si nos ponemos a ver las ilustraciones o retratos que hay de Juana, es como que siempre está como enojada, con ceño fruncido, es cierto que se decía que ella tenía un carácter, pero a mí me da qué pensar, si en estas lecturas no se le inventó ese carácter por ser mujer, como ahora cuando una mujer dice o hace algo que a otros no les gusta dicen, ‘ay qué mal carácter que tiene’, pienso si tal vez no le hicieron eso a Juana, como era una mujer rebelde que no se contentó con el lugar que le dieron, llama la atención que en las ilustraciones sale como enojada”.

La Coronela Juana Azurduy inspiró a miles de indígenas a seguirla, logró convencer a mestizos y criollos, que unirse a estas búsquedas de libertad era el camino. En sus días de mayor penuria pidió ayuda para poder mínimamente subsistir, lo hizo a través de una carta a las Juntas Provinciales, que no tuvo eco: “(…) he encontrado disipados mis intereses y agotados todos los medios que pudieran proporcionar mi subsistencia; en fin, rodeada de una numerosa familia y de una tierna hija que no tiene más patrimonio que mis lágrimas”. Murió el 25 de mayo de 1862, por entonces fue enterrada en una fosa común.