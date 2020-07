El brasilero Jorge Ricardo, el "Messi" que tiene el turf

Todo "Ok". El jinete está acostumbrado a los grandes éxitos. Es un apasionado del turf, en el que debutó a los 15 años.

Jorge Ricardo es el "Messi" del turf. El jockey brasilero tiene 12.992 triunfos. Es amo y señor del récord de mayor cantidad de carreras ganadas de la historia mundial. Con 58 años, y después se superar problemas de salud y varias rodadas que lo alejaron por un tiempo de las pistas, sigue activo y con ganas de seguir saliendo primero en la foto con su caballo de turno. Un pequeño gigante que en 2006 se radicó en Argentina.

"Mi amor por el turf viene de chiquito. Creo que nací para esto. Mi papá era jockey. Tengo tíos que fueron cuidadores. Siempre los acompañé y me crié en los stud y entre las patas de los caballos", aseguró.

A los 15 debutó como jockey. Lo hizo en el Hipódromo de Gavea. Estuvo en la monta de Taim, un caballo entrenado por su papá Antonio. Fue debut y victoria. "Fue algo soñado. No lo podía creer. Me acuerdo que nos abrazamos con mi papá. Es algo que siempre voy a guardar conmigo como si fuera un tesoro. Son esas cosas que te quedan para siempre", dijo. Parece lejano aquel noviembre de 1976, pero Ricardo lo tiene tan presente que pareciera que fuera ayer cuando condujo a Taim a cruzar primero el disco.

En Brasil compitió hasta 2006. Ganó más de 9.000 carreras, con varios Grandes Premios incluidos. Sus logros no solo se cotizan por su cantidad, sino también por su calidad. Tiene cinco Latinoamericanos en su poder —la prueba más importante de Sudamérica—. Además de 160 clásicos de Grupo 1 —lo más alto de la escala internacional—.

En su larga trayectoria montó innumerables pingos, pero a la hora de elegir se queda, y sin dudar, con Much Better. "Es el mejor caballo que corrí, con él gané el Pellegrini, dos Latinoamericanos, el Gran Premio de Brasil, tuvimos presentes en el Gran Premio Arco del Triunfo en el Hipódromo de Longchamp (París), era un ejemplar muy noble con unas condiciones únicas que me dio muchas alegrías y me hizo crecer como jockey", aseguró.

Los triunfos no le nublan la vista. La humildad lo llevó a convertirse en el jockey que es. Y esa misma humildad hoy la mantiene para seguir por la senda correcta. Nunca desvía la mirada del horizonte. Es un trabajador incansable. Cuando le consultan si tiene alguna victoria especial de las tantas que logró, no duda en elegir ese triunfo del debut, el primer Pellegrini, o el Gran Premio de Brasil en 1992, pero guarda en el rincón de los recuerdos cada triunfo. Los atesora. "Toda victoria para mí es una emoción distinta. Gané muchas carreras que me hicieron feliz y fueron especiales para mí. Tuve muchos momentos lindos dentro del turf", afirmó.

El amor y la pasión por lo que hace es el secreto para mantenerse tanto tiempo vigente. "Amo y siento una pasión muy grande por mi profesión. Soy un agradecido de todo lo que me dieron el turf y la vida. Cada mañana me levanto con muchas ganas de seguir cumpliendo objetivos y eso es lo que me mantiene vigente", aseguró.

Habla con la misma seguridad con la que monta cada ejemplar. Es cierto, la vida le regaló lindos momentos, pero también lo golpeó en otros. En 2009 estuvo 219 días sin correr por un tratamiento oncológico. Fue su carrera más difícil. Y la ganó. Cuatro años más tarde, allá por 2013, una rodada lo alejó de las pistas. Otra prueba que superó. Y el año pasado sufrió una cuádruple rodada en San Isidro. Tuvo pérdida de conocimiento, traumatismos en el rostro, la columna y en el tórax. Los estudios arrojaban el peor panorama. Se había fracturado siete vértebras. Muchos pensaron que era el final de la carrera del brasilero, pero una vez más, se recuperó. Se puso de pie como tantas veces. Y después de 137 días fuera de las pistas, regresó en el bosque platense para alcanzar un segundo puesto con Girl Válido.

Jorge Ricardo es sinónimo de turf. Es un ganador por donde se lo mire, pero no solo suma victorias en las pistas, sino también en la vida. Cualquier otra persona, con los golpes que él recibió, capaz hubiera colgado la fusta, pero Ricardinho se agiganta en la adversidad. Le faltan ocho triunfos para llegar a los 13.000. Está a dos meses de cumplir 59 años. No se pone una fecha de vencimiento. Es un gigante, un tipo tocado por la varita mágica. El "Messi" del turf.