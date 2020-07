Gabriel Barba dio su primera misa como obispo en El Morro

No es común que un obispo oficie su primera misa en la capilla de una localidad de alrededor de un centenar de habitantes. Por eso, los vecinos de San José del Morro vivieron como "una bendición" la visita de monseñor Gabriel Barba, quien tomó la posesión de la Diócesis de San Luis el sábado, en una ceremonia atravesada por la emoción y la sorpresa por un pastor que planifica su apostolado basado en "la escucha" y en "tender puentes". Ayer a las 11 celebró su primera misa como obispo, ante unas 50 personas. Lo acompañó el sacerdote Ignacio Lucero, quien es párroco de La Toma y posee dentro de su jurisdicción parroquial a la histórica capilla de El Morro.

"Me manifestó que quería que su primera misa como obispo fuese en la localidad, en la que había estado en las vacaciones de verano; fue como una forma de agradecer a la comunidad. Cuando llegó a la provincia, le mandé un mensaje de WhatsApp en el que le di la bienvenida, entonces me llamó y tras intercambiar algunas palabras nuevamente me manifestó su deseo. El viernes agendamos la visita. La gente vivió con mucha alegría que Barba eligiese al pueblo", sostuvo Lucero.

La ceremonia estuvo marcada por varios atisbos que alimentaron la fe, la emoción y la alegría, tanto de Barba como de los fieles. Por un lado, el pueblo es uno de los sitios de la provincia que más historia poseen. Para graficar, en 1818 San Martín estuvo en la localidad. Se le había roto el carruaje en el que viajaba y desde allí le escribió una carta al por entonces gobernador de San Luis, Vicente Dupuy, pidiéndole asistencia.

Otro detalle realza a la capilla, que data desde el siglo XVII. En ella dio misa el Papa Pío IX, cuando era sacerdote. Además, el pueblo fue muy importante en términos de religión, ya que la capilla fue cuna de fe de toda la zona de influencia (Villa Mercedes y alrededores).

"Estuve en la toma de posesión, fue algo muy lindo. Y ahora se suma el hecho de haber compartido, de un modo muy particular, la misa y la Eucaristía dentro de mi parroquia. Es una gratitud para mí como sacerdote; agradecemos el detalle que tuvo con nosotros, con la gente del lugar", expresó Lucero.

El cura no pudo evitar la reflexión sobre la llegada de Barba, más allá del hecho objetivo y afirmó que, para él, el nombramiento tiene una razón superior.

"Hay algo asombroso. Dios siempre guía a la Iglesia a través del Espíritu Santo. El Papa, el obispo, un sacerdote en un lugar más pequeño, todos son intermediarios. Cuando surgen los cambios es porque Dios nos guía y nos da lo que necesitamos. A veces podemos pensar ¿Qué pasó? ¿Está todo mal? Pero no se trata de eso. Cada uno tiene sus tiempos y momentos. Dios nos pidió un nuevo pastor y seguramente con ello vendrá algo nuevo, un nuevo momento para San Luis, para seguir con el crecimiento en la fe. Dios nos pide algo nuevo bajo la guía de un nuevo obispo y seguiremos atrás de él; quien sigue al pastor no se equivoca", dijo.

El mensaje

La lectura del Evangelio rememoró la parábola del sembrador, donde Cristo sale a esparcir la semilla de la Palabra de Dios. En su homilía, Barba sostuvo que la semilla cae en distintos lugares (en el corazón) y resaltó que Dios siembra en todos y de ello saca frutos. Lo propio había anticipado la lectura del libro de Isaías, donde se habló de la lluvia y la nieve que Dios manda, que empapa todo y que da frutos.

Invitó a los fieles a confiar en que Dios puede sacar frutos de los corazones "en cualquier momento, a pesar de nuestras miserias". También habló de la fe en tiempos de pandemia, en los que si bien la iglesia estuvo cerrada, permaneció viva en los hogares. Barba mantuvo un diálogo con el director de Radio Municipal Fm del Rosario, de La Toma, Walter Maurino. "Me he encomendado a San José, junto a la comunidad. Vine a dar gracias por este regalo que la Iglesia me ha dado. Me voy muy contento. No fue una promesa, pero más o menos pensaba que mi primera misa tenía que ser acá", le manifestó.

"Cuando estuve de vacaciones conocí la historia de esta iglesia y me pareció muy significativa. Tengo una particular devoción por San José y me pareció que tenía que empezar acá mi ministerio, a los pies de San José", agregó.

El obispo afirmó que la ceremonia de la toma de posesión "fue muy importante" y que le produjo gran emoción. También recordó el video que armaron los obispos del país, donde lo saludaron por su nueva misión. Aseguró que todos querían estar, pero la situación de la pandemia los obligó a recurrir a la tecnología para expresar sus deseos.

Más adelante comentó que cuando realizó refacciones en el templo de Gregorio de Laferrere, donde era obispo, colocó una piedra de mármol blanco para sostener el báculo. Buscó el mineral en La Toma, en la casa de un hombre que posee canteras, durante el viaje que hizo por la zona en las vacaciones de verano. Hará lo mismo para la Catedral de San Luis, pero esta vez traerá un trozo de mármol ónix.