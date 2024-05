Barba: "Construimos el bien o somos cómplices del mal por acción u omisión"

En el día patrio, el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, pidió por una Nación que se levante ante las adversidades económicas y sociales. “Construimos el bien o somos cómplices del mal por acción u omisión”, sostuvo en su homilía del Tedeum realizado este sábado en la Catedral de la capital puntana durante la mañana de este sábado.

“Cada tiempo tiene lo suyo y su dificultad. A nosotros nos toca dar respuesta en este tiempo y en esta historia. No podemos ser fieles a Dios y ser fieles a la Patria si no nos comprometemos y no nos jugamos”, aseveró Barba.

Y sostuvo: “Hoy la Patria sufre y nos hace doler porque muchos hermanos nuestros sufren y desde hace muchos años, vamos en una dirección que no logra revertir hacia una mejor estabilidad social, que incluya el cuidado de cada persona, en salud, educación, acceso al trabajo, vivienda, por lo tanto, en su dignidad, desarrollo y libertad”.

Finalmente, abogó por una “Patria Grande” y señaló “que Dios siga siendo el inspirador de nuestras acciones y sea verdaderamente nuestra fuente y causa de razón y justicia”.