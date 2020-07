Investigan la existencia de un posible criadero de serpientes

Tras la aparición de una serpiente con características similares a las de una cobra, investigan la posible existencia de un criadero. El ejemplar lo encontró un vecino del barrio El Pimpollo en el frente de su vivienda, logró tomarle una foto, pero luego la perdió de vista.

El domingo por la tarde, el jefe de Defensa Civil recibió una llamada que alertaba la presencia del reptil en una casa del sector noroeste de la ciudad. El propietario llegaba de viaje y al observar una sombra la capturó con su celular, ingresó para dejar sus pertenencias y cuando volvió ya no estaba.

"Activamos el protocolo que aplicamos siempre en estos casos junto al área de Medio Ambiente, con la ayuda de un ingeniero que tiene una gran pasión por el estudio de este tipo de animales. Llegamos rápido al domicilio, chequeamos la información e inmediatamente comenzamos la búsqueda por el terreno y los descampados que hay”, dijo Camilo Sosa, a cargo del área.

“Si alguien las tiene es para venderlas de una manera ilegal y es muy peligroso que estén en la ciudad”. Martín Chicahuala.

Además, aseguró que el escenario de la fotografía es real, porque encontraron el cable, la hoja y la piedra que figuran en la imagen. “No queríamos que se conociera para poder avanzar con una investigación silenciosa y ver si existe un criadero o algo similar en la zona. Nosotros avisamos inmediatamente al Ministerio de Producción, a la Policía Federal y a la subcomisaría del sector”, contó.

Aunque no pudieron localizarla, le despejaron todas las dudas y le llevaron tranquilidad al dueño de la residencia. “Movimos bloques de cemento, limpiamos un montículo de hojas secas que con la humedad levantan temperatura y es un posible lugar para que se esconda, y no hallamos rastros”, detalló.

Martín Chicahuala, un especialista en ofidios, explicó que quedó sorprendido con la aparición del animal y sostuvo que por el diminuto tamaño, es una cría. “Eso significa que nació en Villa Mercedes, y para eso es necesario un macho y una hembra. Hay que tener en cuenta lo difícil que es tenerlas y ni hablar de reproducirlas”, añadió.

Asimismo, destacó que por las características que observó en la foto, podría tratarse de dos opciones: una Naja Kaouthia o una Naja Atra. La primera es una cobra de monóculo y la otra una china. “No creo que sea de este último tipo, porque es la que escupe veneno y es mucho más difícil manipularlas. Si alguien las tiene es para venderlas de una manera ilegal y es muy peligroso que estén aquí, porque una mordedura podría ser letal y no es fácil conseguir el suero para evitar una tragedia”, mencionó.

Chicahuala agregó que la serpiente no va a sobrevivir muchos días por la falta de alimentación y por las bajas temperaturas del invierno. “No están acostumbradas a este clima. No come insectos, pero sí ratas y pichones de aves. En su hábitat natural hasta se alimentan de peces”, comentó.