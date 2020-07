Zulema Yoma desmintió su segundo casamiento con Menem

Zulema Yoma echó por tierra la posibilidad de un segundo casamiento con el expresidente Menem: "No hay nada, una cosa así la anuncio yo", lanzó a la prensa este miércoles.

La exprimera dama sostuvo que si bien “la relación con Menem es cordial”, su opinión respecto al exmandatario no cambió: “Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, aseguró. Sin embargo, aclaró: "Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".

Respecto a la boda, absolutamente descartada, mencionó: “La última en enterarme fui yo”, al tiempo que añadió que “todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al Dr. Mauricio D'Alessandro”, quien anunció el falso evento públicamente.

Ya en tono más jocoso, Yoma afirmó que se encuentra en su casa desde marzo, momento desde el que no pasa por los servicios de ninguna peluquería, razón por la que descartó nuevamente cualquier posibilidad de enlace.