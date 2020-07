El 30% de las personas trans no pudo completar el secundario

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis realizó una encuesta provincial para conocer las condiciones de vida de la comunidad trans e intersex. Uno de los datos que surgieron del sondeo es que el 31% de las 88 personas que participaron, no completaron sus estudios secundarios, y algunos mencionaron que esto se debe a razones de discriminación por su orientación sexual.

A través de un formulario online, la secretaría consultó sobre los niveles educativos, la autopercepción y con quienes conviven. Según el informe, este estudio es el primer paso de la investigación para conocer la situación de la comunidad, verificar qué derechos humanos se cumplen y entender la discriminación que sufren para así poder abordar políticas que reviertan este contexto.

Es la primera vez que se hace un estudio sociodemográfico de la población trans e intersex. Participaron 88 personas que de manera anónima contaron cuál es su realidad en relación a su identidad de género.

El informe analiza en profundidad la situación académica de la comunidad trans e intersexual y sus niveles de estudios. En muchos casos, suelen sufrir discriminación y se ven obligados a abandonar su formación.

El 30,7% de las personas declaró que no logró completar sus estudios secundarios. "Si bien el porcentaje de quienes no lograron completar sus estudios primarios es relativamente bajo, el nivel de secundario incompleto es bastante más alto, estos dos niveles son de relevancia como acceso a un derecho fundamental en la ciudadanía", indica el informe. Aun así el 25% logró completar el secundario y el 9,1% finalizó el terciario o los estudios universitarios.

De las 88 personas que completaron la encuesta, 39 mencionaron que no concluyeron su formación por motivos de discriminación. "Cuando se profundiza sobre las razones por las que esos niveles no fueron completados (incluyendo el terciario y/o universitario), muchas respuestas mencionan la discriminación como algo excluyente, atravesado por otras razones que visibilizan las extremas vulnerabilidades: 'Situación de calle y por discriminación familiar', 'Porque que me discriminaban', 'Debí trabajar desde temprana edad porque la situación económica de mi casa no era buena', 'Dejé primer año de la secundaria por la discriminación que hacían a mi persona', 'Soy una chica trans desde los 16 años, en la zona donde vivo se sufre mucho la discriminación, más siendo la única del lugar', entre otras de las respuestas que se han relevado".

“Sobre este tema se deben profundizar las dinámicas de las políticas públicas. Vamos a continuar y compartir más datos”. Ayelén Mazzina.

En cuanto a la autopercepción, los resultados demuestran que hay un 19,3% que se considera no binario, es decir que evitan la construcción de masculinidades o femineidades. El mismo porcentaje se da en las personas transgénero. El menor número está ligado a las personas intersexuales.

El relevamiento destaca que a partir de los Principios de Yogyakarta se establecen las garantías mínimas a las protecciones de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneros. En particular el principio 2, referente a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, enuncia: “La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada, por la discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y posición económica”, expresa el informe.

El relevamiento también incluye la situación de convivencia de las personas trans e intersexuales e indica que casi la mitad de los encuestados viven con sus familias, mientras que el 28,4% declara vivir solo. El porcentaje restante menciona que conviven con parejas o amigos.

"Se propone, a partir de los datos relevados, construir en conjunto con organizaciones, instituciones y espacios académicos procesos sociales que habiliten otras formas de vínculos entre las personas en el contexto de los derechos humanos", expresa el informe.

"Vamos a continuar, y de cara a este primer relevamiento y acercamiento a los datos, consideramos que el trabajo debe ser transversal. Hay que profundizar las dinámicas de las políticas públicas. A la brevedad, vamos a compartir más datos de la situación sociodemográfica de todo lo que es la población travesti, trans, o trans intersex de nuestra provincia", afirmó Ayelén Mazzina, secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad.