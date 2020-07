Jardines maternales hicieron una caravana por la crisis

A pesar del frío, un grupo de unas 20 personas en sus vehículos se manifestó ayer en la ciudad capital para solicitar ayuda para los jardines maternales y ludotecas, que están en una situación crítica por la cuarentena. Buscan la habilitación de sus actividades bajo protocolo o el aporte de un subsidio extraordinario para poder sobrellevar la situación económica.

Según indicó Verónica Zarate, del jardín "Bubú" de Villa Mercedes, son cerca de 30 instituciones que se hallan en la misma situación y ya registraron el cierre de siete establecimientos desde que inició la pandemia. En San Luis, la caravana, que se replicó a nivel nacional en distintas provincias, comenzó en el Centro Cultural José La Vía y finalizó en Terrazas del Portezuelo, donde estacionaron sus autos, con pancartas alusivas a su situación.

Un par de integrantes del grupo fue recibido por el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, que se comprometió a llevar el reclamo al gabinete y al Comité de Crisis. Las trabajadoras son de San Luis, Villa Mercedes, La Punta y Potrero de los Funes. “No podemos abrir y no tenemos ayuda económica del Gobierno, por lo que no hay ingresos para poder afrontar los gastos mensuales que tiene cada jardín, en alquileres, impuestos y sueldos de maestras”, afirmó Zárate.

Desde abril los trabajadores presentaron notas e incluso el 16 de junio adjuntaron un modelo de protocolo, solicitando una audiencia, pero no tuvieron respuesta. “Presentamos un proyecto de protocolo para que ellos pudieran hacer las modificaciones correspondientes según el estatus epidemiológico de la provincia”, apuntó Fernanda Torres, que tiene una ludoteca.

“Si no tenemos ninguna otra respuesta nos volveremos a manifestar, pero en este caso estamos muy contentas, creemos que ha sido positivo, porque nos permitió reunirnos con el ministro”, admitió Torres.

“Nos consideran como educación formal, pero no estamos inscriptos como tal, porque son jardines maternales que funcionan como guardería y ludoteca y estamos inscriptos como comercio”, resumió Zárate sobre la situación indefinida en la que se encuentran. “En general no hemos recibido ayuda. Algunas instituciones han recibido por un mes o dos meses el ATP (subsidio de Asistencia al Trabajo y a la Producción), pero no en su totalidad”, detalló.

Zárate también marcó que incluso los centros de educación no formal empezaron a dictar clases, pero ellos no. “Nosotros, que estamos al cuidado de niños, no solamente brindamos el aprendizaje, sino que somos una institución importante para la primera infancia, porque son muchos padres los que están trabajando y necesitan dejar a sus hijos. Como ya estamos en Fase 5, la mayoría ha vuelto a trabajar y se ha complicado mucho sobre todo para las familias que han sido de otras provincias y no tienen a familiares a los que acudir”, apuntó.

Por ahora las maestras se la rebuscan con otros emprendimientos como la venta de comida para subsistir y otras siguen manteniendo vínculo con los chicos, a través de las redes sociales, videollamadas y videos. “Nunca hemos dejado de brindarle la educación a cada nene”, aseguró la maestra.

Un reclamo en todo el país

La caravana federal por los jardines maternales se replicó en Ciudad de Buenos Aires y en al menos 19 provincias, según indicó el sitio de noticias Infobae. La convocatoria fue lanzada por la asociación civil Coherencia, que nuclea a 250 jardines de la capital argentina. Según denunció a principios de mes la presidenta de la entidad, María Teresa Rosendo, a Noticias Argentinas, unos 5.000 jardines maternales y de infantes de todo el país dejaron de recibir asistencia del Estado nacional para hacer frente al pago de salarios en medio de la pandemia por coronavirus, por lo que peligra la continuidad de 60 mil puestos de trabajo.

Esta ayuda, proveniente del Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y la Producción, más conocida como ATP, habría llegado solamente al 30% de los jardines durante la pandemia. “Estos errores de la AFIP afectan a 60.000 docentes y no docentes, pero además a los 212.000 chicos y sus familias, porque en muchos casos sus padres tienen que volver a trabajar y el Estado no puede hacerse cargo de la matrícula”, apuntó.

La crisis también se vio reflejada en un informe de la Junta Nacional de Educación Privada, que detalla que ya cerraron 146 jardines maternales en lo que va de la pandemia. Salta es la provincia con más cierres, con 45, seguida por Córdoba (32), Santa Fe (16), provincia de Buenos Aires (12), Entre Ríos (8), Mendoza (7), Río Negro, Chaco y San Luis (5) —las manifestantes mencionaron dos más, ayer— Ciudad de Buenos Aires y La Pampa (4) y Misiones (3).

En las provincias hay distintas realidades. De acuerdo a un informe de Télam, en Córdoba el gobierno provincial dispuso un presupuesto de 20 millones de pesos para otorgar 500 créditos sin interés; mientras que en Misiones recibirán un bono económico.

A su vez marcó que en realidad en Mendoza cerraron 27 de los 300 jardines desde que inició la pandemia, mientras que en Jujuy hay 60 y cerraron al menos 5.