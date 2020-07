Más comercios se sumaron a la separación de los residuos

La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Luis busca que más comercios se sumen a la iniciativa de separación de residuos y ya se inscribió un centenar. La titular del área, Luisina Casale, se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio, Vito Carmosino, para acordar la mutua colaboración con el fin de difundir la ordenanza que establece la prohibición del uso de bolsas camiseta en los comercios. Casale adelantó que proyectan la adquisición de una nueva planta de reciclaje.

La norma aprobada el 2 de julio establece la mitigación del impacto que causan los plásticos de un solo uso, por lo que no se deberán ofrecer ni mostrar. "Aún no está reglamentada. Lo que dice es que se prohíben las bolsas blancas de menos de 50 micrones. Después, si el comerciante las quiere vender o no, eso no está establecido en la ordenanza", indicó. Estas bolsas tardan más de 500 años en degradarse, por eso buscan limitar su uso, al igual que el de los sorbetes, los vasos y otros utensilios descartables.

La directora mencionó que al titular de la Cámara le dio a conocer la nueva ordenanza sobre la prohibición de bolsas plásticas. "Es fundamental que ellos tengan conocimiento de lo que establece la norma", agregó.

"Estamos haciendo la recolección diferenciada dentro del Centro de Disposición Final (CDF), entonces queríamos que la Cámara de Comercio nos ayude a comunicar esto a los comercios, trabajar en conjunto", explicó Casale.

El protesorero de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la CAME Joven, Emmanuel López, mencionó que coordinarán jornadas de capacitación y concientización sobre la separación de residuos. "Dentro de poco va a haber novedades, pero se tienen que terminar de definir algunas cosas, no hay una fecha. Queremos que sean espacios más abiertos y no solo desde lo presencial", indicó.

El CDF recicla cuarenta toneladas diarias de residuos secos, es decir, plástico, papel, cartón, entre otros. "Los comercios están separando todo lo que es inorgánico, lo que generen y sea seco ellos lo separan de los residuos orgánicos y el camión pasa en diferentes recorridos", explicó.

La directora detalló que por calle Rivadavia y avenida Juan Gilberto Funes, los recolectores pasan lunes, miércoles y viernes por la mañana. En cambio, por avenidas Lafinur, España y Presidente Perón retiran los residuos secos los mismos días, pero durante la tarde, al igual que por calles Colón y San Martín.

Los comercios que deseen adherirse a la iniciativa deben inscribirse a través de un correo electrónico (medioambiente@sanluislaciudad.gob.ar), o vía WhatsApp al 266154732680.

"La realidad es que soñamos con que toda la comunidad separe los residuos, pero la Dirección de Medio Ambiente cuenta con un solo camión. La planta en el CDF todavía no cuenta con la capacidad para procesar todo lo que recibe de la ciudad, es muy chica", explicó Casale. Adelantó que están en proceso de adquirir una nueva planta que tenga la capacidad suficiente en relación a la cantidad de habitantes de la capital.

Casale dijo que en los próximos días se comunicará con el ente ligado a hoteleros y gastronómicos para continuar con la campaña de recolección de aceite vegetal. Desde febrero a julio, recolectaron 5.000 litros de aceite usado de bares y restaurantes.