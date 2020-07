Del decir y el hacer en tiempos de pandemia

El 2020 no será recordado como el año de las certezas. En rigor, hace tiempo que en el mundo las decisiones se toman en condiciones de certeza. El impredecible comportamiento de las variables suele colocar a los decisores en condiciones de riesgo o de incertidumbre. La aparición del coronavirus ha profundizado este panorama, toda vez que la ciencia reconoce sus propias dudas ante una irrupción tan fulminante como desconocida para los expertos. El contexto es, entonces, incierto y dinámico. Las decisiones individuales suelen plantear fuertes encrucijadas. Todo se amplifica para quienes tienen responsabilidades públicas y deben gobernar marcando pautas que comprometen la libertad de los ciudadanos, velando, al mismo tiempo, en cada instancia, por su salud y por su vida. La característica saliente de la hora, lo que marca la diferencia, es que, como pocas veces, algunas acciones individuales inciden de un modo directo en las condiciones de la salud y la vida de todos.

Con estas dificultades, y con este grado de compromiso, es lógico que el comportamiento de los gobernantes quede particularmente sometido a cambiantes y heterogéneas consideraciones. En algún caso suenan muy legítimas y muy comprensibles algunas opiniones. En otros pareciera mediar una intolerancia incomprensible. Sería deseable, sobre todo cuando los involucrados son los responsables de la comunicación en los medios, otra prudencia y otra sensatez. Se excluye aquí de cualquier consideración a quienes se comportan de un modo avieso defendiendo otros mezquinos intereses y procurando generar un clima propicio para su deshilachado pregón y su pobre futuro de poder.

Si el Presidente de la Nación habla mucho, porque habla mucho. Si no se expresa es antidemocrático y no respeta a la prensa. Si contesta todo, porque contesta en exceso. Si no responde tiene miedo. Si la vicepresidenta de la Nación se expresa, le quiere restar poder al primer mandatario. Si se mantiene en silencio, conspira en las sombras. Cuesta comprender este pregón al que nada lo satisface. Si un gobernador pone la cara, busca sacar rédito político. Si no pone la cara, se desentiende de la situación.

Si hay Fase 1, se quejan por la rigurosidad y la incomprensión con algunos sectores. Es la tiranía de los científicos. Se acusa de cercenar libertades.

Si hay Fase 5, es una irresponsabilidad inoportuna de los gobernantes que no escuchan a los que saben y hacen demagogia respondiendo a los pedidos de la gente. Si hay controles, sacan a pasear las peores acusaciones de acciones inquisitorias y de privaciones de todos los derechos consagrados por todas las normas del mundo. Si no hay controles, es un libertinaje irresponsable, es una falta de autoridad, es un descuido temerario.

Si el horario es hasta las 17, se quejan. Si el horario es corrido, despotrican. Si es hasta las 19, también se lamentan. Si se les deja elegir el horario, tampoco están conformes. Si se habilitan los bancos, se están promoviendo aglomeraciones. Si no habilitan los bancos, se intenta obstaculizar la actividad financiera y comercial. Es un atentado contra los pobres jubilados.

Si cierran las provincias y las ciudades, se sienten encerrados. Si abren las fronteras les parece peligrosísimo y hasta demencial.

Si hay un infectado, lo culpabilizan y lo escrachan. Si no hay un infectado, se quejan porque toda restricción es inútil. Y afirman que seguramente fallan las pruebas de laboratorio. Sobre todo si es un laboratorio local: en general les encanta descalificar y desmerecer lo propio.

Es natural que aparezcan situaciones excepcionales que no registran demasiados antecedentes. El virus es nuevo. La situación está extendida en el mundo como casi ninguna otra. Los problemas serán inéditos. Su magnitud será pocas veces vista. Los remedios serán, por lo tanto, nuevos. No caben ni dichos ni actitudes miserables. Es imprescindible mucha responsabilidad social en el decir y en el hacer. Hoy la responsabilidad individual, es responsabilidad social.