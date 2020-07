"Kameleba" regresa con un nuevo cover en homenaje al rock nacional

La primera acción de "Kameleba" tras la publicación del año pasado de "El presente que soñamos", su quinto disco, es un cover que tiene su propio video animado y que desde el sábado está disponible en las redes sociales del grupo villamecerdino.

"Tu amor", el clásico que Charly García y Pedro Aznar compusieron para "Tango 4" en 1991, es la canción que eligió la banda para su regreso. El video, que en pocas horas sumó una buena cantidad de reproducciones, es un homenaje al rock nacional que el grupo decidió hacer luego de 20 años de recorrida en los escenarios del país y del continente.

Luego de un tiempo de cambios que incluyeron el ingreso de nuevos integrantes, la salida de otros y en el que el esfuerzo estuvo centrado en mantener el estilo, el grupo ahora liderado por Lionel Folch y Jorge "Pepo" Reynoso vive un presente de recomposición. El álbum editado el año pasado contó con el beneplácito del ambiente del reggae nacional, que tiene a "Kameleba" como uno de los máximos exponentes del interior del país.

Reynoso, a cargo de las voces principales y de la guitarra de la banda, dijo que la elección de la canción se debió a "las fibras íntimas" a las que alcanza cuando la escucha. "Es un tema que me sensibiliza", sostuvo.

El cantante calificó a García y Aznar como dos leyendas del rock nacional que se convirtieron "en referentes para cualquier músico, sin importar el estilo que haga".

El resto de la banda –sostuvo "Pepo"– coincidió con esa idea cuando se decidieron a grabar el tema en el estudio. Los integrantes quedaron sumamente conformes con el resultado, sobre todo con el sonido que obtuvo gracias al trabajo del productor Hernán Sforzini, amigo de los villamercedinos y percusionista del grupo durante algunos recitales brindados en Buenos Aires.

La novedad que ofrece la banda es un recitado que se suma sobre el final del tema, de factura propia.

El tema fue grabado por el reconocido Martín Quinzio, quien suma a su trayectoria ahora ser miembro estable de "Kameleba" con su saxo. Para "Tu amor", la sesión de vientos se completó con la trompeta de Lucas Travaglini y el trombón de Mauricio Godoy como invitados especiales.

Completan la formación actual de "Kameleba" Sergio Barroso en batería, Cristian Gerardi en teclados y los guitarristas Augusto Almagro y Lucas Limbrici.

El video que se puede ver en las redes sociales es una animación con fondo blanco y predominancia de los colores emblemas del reggea –componentes de la bandera de Jamaica– que tiene el contorno dibujado de los miembros de la banda. Entre todos los elementos gráficos típicos de la agrupación se suma el brazalete que Charly impuso en su época "Say no more".