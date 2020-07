La abogada de Nahir Galarza dijo que no fue juzgada como debió ser

Nahir Mariana Galarza ya cumplió dos años de la prisión perpetua a la que fue condenada por asesinar a balazos a su novio Fernando Pastorizzo, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. A esta altura, Raquel Hermida Leyenda, una de las abogadas de la joven, no pretende lograr un cambio en la calificación del delito por el que fue sentenciada ni mucho menos conseguir la absolución ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí tratará es de señalar los errores cometidos durante la investigación y el debate oral, en el que no solo no contemplaron la perspectiva de género, sino que buscaron, según ella, mostrar a su clienta como "la cara de la maldad" para tapar así el gran número de femicidios que hay en la Argentina.

En una entrevista que Radio Lafinur le hizo, la penalista fue lapidaria con Sergio Rondoni Caffa, quien fue fiscal de la investigación y luego, durante el juicio. "Su actuación me pareció terrible. Fue alguien que en vez de estar buscando pruebas, estaba en lo de Mauro Viale y en los programas de televisión, estigmatizando a una imputada". La tarea del funcionario le resultó "un horror", porque a su trabajo "lo pagamos nosotros" y su "deber era investigar, no estigmatizar".

Para Leyenda, en ese momento, intentaron de convertir a Nahir en "la mirada de la maldad". "Creo que se la trató de utilizar para tapar la cantidad de femicidios que suceden y siguen sucediendo en nuestro país, y por los que cada 23 horas hay una nueva víctima", manifestó.

Y en ese intento por demonizar a su cliente, nada tuvo que ver la prensa, aclaró la abogada. Todo, a su modo de ver, fue digitado y dirigido exclusivamente por la Justicia. "Todo estuvo encabezado por la idiotez y la falta de conocimientos penales, que los representaba un fiscal que hoy es juez", criticó.

Sostuvo que en Entre Ríos, como en el resto del país, existen jueces a los que les cuesta mucho hablar de igualdad, y el caso de su clienta no fue la excepción. "Las palabras del juez fueron discriminatorias. Convirtieron a Nahir en Robledo Puch sin analizar las pruebas", remarcó.

Además, dijo, la chica tenía otra desventaja. Era "muy joven, linda, flaca y hasta tenía el pelo lacio", resumió. Es decir, era la persona ideal para odiar porque no era la víctima perfecta. Para la abogada, la Justicia encontró en su clienta la figura femenina perfecta para encubrir la problemática de la perspectiva de género. "Entonces, todo el mundo se preguntó '¿qué es eso de la perspectiva de género? ¿una mirada feminista? No, no es una mirada feminista, es eso de hacer cumplir el Artículo 16 de la Constitución en cuanto a la igualdad ante la Ley", explicó.

Para la letrada, la investigación por el homicidio de Pastorizzo fue un horror y el juicio oral, misógino. "En el debate hubo comentarios como '¿quién no le pegó alguna vez a una mujer?'", recordó.

La Justicia de Entre Ríos, la misma que dejó en libertad a un abusador como Sebastián Wagner, que después violó y asesinó a Micaela García, todo el tiempo minimizó el concepto de violencia de género, criticó la abogada.

A la pregunta de si pensaba que Galarza estuvo en la condición de legítima defensa cuando se desencadenó el asesinato de Pastorizzo, la penalista respondió: "Si yo tengo que analizar lo que se vio en los medios diría que no, para nada. Pero si yo tengo que analizar la causa... Cuando uno se pone a analizar una condena tiene que pensar en todas las posibilidades".

Aclaró que su tarea de ahora en más será revisar la causa para señalarle luego los errores a la Corte. "La Corte será después la que decida. Será quien dirá qué ocurrió. Yo solamente necesito revisar la causa, así como lo pide Farré lo estoy pidiendo yo", manifestó. Por Farré se refería al empresario condenado a prisión perpetua por asesinar de 66 puñaladas a su expareja.

"Creo que tenemos que analizar todo y que tenemos el derecho y que, a lo mejor, al cambiar la jurisprudencia y la Corte revisar, esto sienta jurisprudencia no solamente para Nahir, sino también para cualquiera, para los varones", expresó.