Todas las tomas de Nahir: una vida expuesta en las cámaras

No hay pruebas fehacientes de que Bonnie Parker haya, alguna vez, empuñado un arma en los atracos que realizaba su pareja Clyde Barrow; los testigos sostienen que nunca vieron a la mujer con una pistola, aunque no se descarta su participación intelectual en los robos. Sin embargo, en las recreaciones cinematográficas y en las crónicas de la época se la muestra como parte activa de los delitos. Casi 100 años después, la imagen de Giuliana Peralta en bikini recorrió todos los medios de Argentina. La joven modelo denunció al jugador de Independiente Alexis Zárate, compañero de su pareja de ese entonces, por violación. “Fiesta roja”, titularon y acusaron a la mujer de “botinera”. Tiempo después, una nueva foto de ella recorrería los portales: a vivo llanto luego de que la Justicia condenara al jugador por abuso sexual.

En 1930 o en 2017, la vida de las mujeres involucradas en crímenes, ya sea desde la denuncia o la culpabilidad, se sobreexpone sobre los tabloides o los más chabacanos sitios web. Hace dos años, en el programa “Cámara del crimen”, el periodista Ricardo Canaletti recurrió a una gigantografía a la que le puso un cono en la nariz y la llamó Pinocho. ¿El fin? banalizar la imagen de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando

Pastorizzo, su novio, y enumerar las “mentiras” de la joven.

“Nos encontramos con que el patriarcado no solamente estaba en los medios, sino que también desde el Inadi no nos respondieron nunca la denuncia que hicimos contra Canaletti, quien manoseó en vivo una figura de cartón de Nahir. Vemos todos los días nuevas sentencias del Inadi, pero no con este caso. El Poder Ejecutivo también le negó sus derechos, no solamente el judicial”, expresó a El Diario de la República Raquel Hermida Leyenda, la actual abogada de la joven detenida.

Uno de los puntos cuestionados del caso fue que la condenada argumentó estar embarazada y luego aseguró que lo perdió; algo que desmintió el Servicio Penitenciario. Sin embargo, desde que se encuentra en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná, a Nahir la relacionaron con otros presos, le adjudicaron romances y titularon “Nahir, qué dice su perfil de Wikipedia”, “Nahir se cambió el look” y “Nahir, la perfecta asesina”.

La primera vez que Nahir tomó decisiones por ella misma sobre qué quería o qué necesitaba fue dentro del Penal (Raquel Hermida Leyenda- Abogada de Nahir Galarza)

“Haría cualquier cosa por mi papá”, dijo la reclusa en 2019, en su primera entrevista televisiva que accedió a darle a Mariana Fabiani. La conductora retrucó: “¿Hasta soportar una perpetua?”. “Sí”, sentenció.

A esa punta se aferra la nueva defensa que busca que se le otorgue a su defendida un juicio con perspectiva de género bajo el argumento principal de que su padre, el policía Marcelo Galarza, fue quien gatilló dos veces contra Pastorizzo y le ordenó a la joven que escondiera el arma.

“Implica revisar los horrores que se cometieron durante el proceso y comenzar a darle la justicia que no tuvo; estamos con varios frentes. Finalmente ha dicho la verdad: fue el padre de Nahir quien mató a Fernando”, expresó la abogada.

Hay demasiadas situaciones que hacen ruido sobre el tratamiento que se le dio al caso. El día de los alegatos, los jueces que le dieron perpetua a Nahir estaban apurados en irse porque Argentina jugaba en el Mundial; un video íntimo de la pareja que fue presentado por la querella se difundió a través de los medios y las redes sociales, y, cuando se intentó demostrar el vínculo tóxico que había entre Nahir y Fernando, un fiscal de juicio manifestó: “¿Quién no le ha dado alguna vez un sopapo a una mujer?”.

En agosto, Hermida presentó en la Fiscalía Criminal de turno en Paraná una denuncia contra el padre de Nahir, por el homicidio de Pastorizzo y por violencia de género. Una de las pruebas que sostiene la defensa es que el arma con la que se asesinó al joven fue disparada por un diestro, mientras que la joven es zurda. Argumentó también que la prueba balística fue mal hecha y que estuvo interferida por un compañero del padre de Nahir. Entre otras irregularidades, se descubrió que Gabriela Estefanía Laiño, quien testificó contra la acusada en el rol de perito informática, en realidad era licenciada en Bromatología. Su testimonio, que debería haberse tomado como nulo, se tuvo en cuenta al momento de la sentencia.

Ahora, la abogada acusó al fiscal, Sergio Rondoni Caffa, y al primer abogado de la joven, Víctor Rebossio, y realizó una segunda denuncia por abuso sexual hacia el tío paterno de la acusada.

Ambas denuncias fueron añadidas al expediente que está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia. Otro de los giros que dio el caso desde que Hermilda tomó las riendas es que la chica busca cambiar su apellido por el materno, Kroh.

“Ella no quiere saber más nada con el padre. Fue él quien mató a Fernando, algo que todo el mundo sospechaba, pero no importaba, porque era más vendible la noticia así. Su padre no era noticia, pero ella sí: es rubia, tiene muy poca edad y fue la primera mujer de tan corta edad en ser condenada a perpetua”, resaltó.

Sin embargo, la joven todavía mantiene contacto telefónico con Marcelo. También recibe visitas de su madre, Yamina, y su hermano, Aaron, quienes la vieron para su cumpleaños el 11 de septiembre. “La madre le cree a ella, pero duda porque sigue enamorada del padre de su hija. Yo lo que le dije es que no se preocupe, que no está sola”, explicó.

La nueva estrategia de la defensa es demostrar que el padre de Nahir, Marcelo Galarza, asesinó a Pastorizzo.

Pero uno de los vínculos que la condenada mantiene con mayor vehemencia es, justamente, con su abogada, quien tiene un cariño especial por la diferencia de edad que hay con su defendida. Hermilda se describió como “su madre legal”.

Incluso, la abogada está dispuesta a mudar su residencia a Entre Ríos para poder asistir mejor a su defendida y verla con más frecuencia. Por el momento, la visita una vez al mes. “Cuando nos separamos en la unidad Penal nos decimos ‘te quiero’. Es una situación distinta a la que vivo con otras detenidas”, sostuvo.

Si la condena se mantiene firme, Nahir saldría de la cárcel a los 54 años; solo si, después de 35 años de prisión efectiva, le otorgan la libertad condicional. Según la abogada, incluso con la particularidad de encontrarse dentro del sistema penitenciario, la joven nunca tuvo mayor nivel de decisión sobre su vida que desde que se encuentra en el Penal.

“Es la primera vez que se baña tranquila, sin que le ordenen cosas o la mandoneen. Ella me dijo que en la cárcel fue la primera vez que durmió tranquila. Cuando llegué a la causa me di cuenta de lo sumisa que era y de que nunca le habían preguntado qué quería o qué necesitaba”, cerró Hermilda. Y argumentó que Galarza no solo fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, sino que también por su propia familia y por los medios que rápidamente la condenaron, mucho antes del 24 de julio de 2018, cuando fue declarada culpable.