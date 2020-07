Círculo Médico y algunas obras sociales siguen en conflicto

Un conflicto que resurge y que hasta el momento no da tregua. El Círculo Médico intimó a las obras sociales y prepagas para que abonen uno de los dos aumentos que les dan al año a los profesionales de la salud. Las primeras negociaciones comenzaron en febrero. Finalmente, a fines de abril realizaron el pedido formal y a mediados de junio avisaron que cobrarían un coseguro de 200 pesos. El miércoles pasado vencieron todos los plazos y 12 mutuales quedaron afectadas. Aseguran que en los meses de cuarentena las atenciones por consultorio bajaron un 90 por ciento.

El secretario de Obras Sociales del Círculo Médico, Guillermo Simondi, explicó que la semana pasada se pusieron firmes y comenzaron a cobrarles los adicionales a algunos pacientes. “Jamás dejamos de atender a nadie, pero no podemos seguir esperando que las obras sociales y prepagas nos aumenten a 900 pesos la consulta”, explicó el médico, quien aseguró que solo las obras sociales de la Policía Federal y Agentes de Propaganda Médica están suspendidas y que se les cobra un adicional de 200 pesos por paciente a los afiliados de Boreal, Galeno Argentina, Luz y Fuerza, Medifé, Mutual Federada 25 de Junio, OSDE, Osetya, Ospes, Roisa Doctored, Roisa Osmiss, Swiss Medical Group y Unión Personal.

Simondi destacó que del 12 por ciento que recibieron en diciembre las empresas que prestan servicios de salud, los especialistas del Círculo recibieron entre un seis y un siete por ciento de aumento en las consultas. “Hubo algunos pocos privilegiados que llegaron a un 9 por ciento. Entendemos que las empresas deben mantener estructuras administrativas, pero nosotros en el contexto de la pandemia tuvimos un importante aumento en los costos médicos y en cuarentena solo atendimos el 10 por ciento de los pacientes que habitualmente tratamos”, dijo Simondi en referencia a los médicos que atienden con turnos programados en los consultorios particulares.

“La suma total da que en 2019 los afiliados pagaron a las mutuales un 50 por ciento más que en 2018. Sin embargo, los médicos recibimos un 35 por ciento más de aumento por consulta”, destacó.

El miembro del Círculo Médico contó que los costos para capacitarse son altos y el de los equipos de trabajo que usan también. "Ninguna obra social nos cubrió los equipos de protección para evitar el contagio de la COVID-19. Solicitamos que sea solo para los casos sospechosos, pero no accedieron. Además, no cubrieron las consultas web que debieron hacerse en época de cuarentena. Aunque OSDE y Dosep sí las aceptaron dentro de sus prestaciones", analizó y agregó que tal como lo sugirió la Superintendencia de Nación, no les facilitaron plataformas seguras para poder proteger a los pacientes que finalmente se contactaban con ellos usando las aplicaciones comunes a todas las personas.