El regreso al aislamiento estricto paralizó el domingo en San Luis

El retroceso a la Fase 1 por la detección de un caso positivo de COVID-19 tuvo los resultados esperados y previsibles. Aunque solo haya sido por un día. Este domingo, durante el regreso al aislamiento estricto, la ciudad de San Luis quedó paralizada, salvo por contados y especiales casos de gente que salió a la calle para realizar una compra de urgencia o por desempeñarse en alguna de las actividades esenciales autorizadas para funcionar.

Tras el anuncio que realizó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en la noche del sábado, a primera hora del domingo la Policía provincial comenzó a desplegar el personal por el centro y en los principales accesos hacia la capital puntana. La orden emitida a los efectivos fue la de solicitar el documento de identidad a todo transeúnte e indagar si su salida a la vía pública era por alguna razón de urgencia o de primera necesidad.

Con el repliegue a la primera etapa de la pandemia, la Provincia volvió a implementar el criterio de circulación por terminación del número de DNI.

Se reactivó el delivery

Aunque la mayoría de los comercios permaneció cerrada por tratarse de un día no laborable, en una recorrida El Diario de la República constató que algunos del rubro gastronómico, que hace casi un mes habían hecho la reapertura gradual, directamente decidieron mantener sus persianas bajas. Los que sí decidieron atender, lo hicieron de manera exclusiva con delivery, un servicio que registró un incremento de demanda lógico debido a la prohibición de transitar.

“Los pedidos de comidas y bebidas a domicilio aumentaron de manera exponencial. Sé que otros colegas realizan repartos en moto de manera independiente también de medicamentos, pero no es mi caso”, dijo Danilo Pereyra, un joven repartidor de una reconocida marca de delivery que emplea solo bicicletas para entregar los encargos.

Entre los locales que también abrieron estuvieron las farmacias, verdulerías, carnicerías y supermercados, que presentaron aglomeraciones de hasta unas diez personas que esperaban su turno, en ordenadas filas sobre la vereda, para realizar sus compras.

“Salí porque necesitaba un medicamento y, por suerte, tengo la farmacia a tres cuadras de mi casa. La Policía me pidió el documento y como soy par no tuve ningún inconveniente. Es una lástima que hayamos tenido que volver a la primera etapa por la irresponsabilidad de una sola persona”, indicó Mónica Astudillo, una vecina del centro puntano a quien se vio caminar por el microcentro, entre una mayoría de policías y empleados de mantenimiento municipal. Claro que Mónica no sabía que unas horas más tarde la buena noticia para los capitalinos sería el regreso a la etapa del distanciamiento.

Controles policiales

Hasta el mediodía, los controles policiales restablecidos habían sido los ubicados sobre la Avenida del Fundador, a la altura del Centro Oncológico, en la zona del Puente Blanco, uno de los principales accesos desde el Este (Juana Koslay); y en el Sur, sobre la ruta 3, casi en el cruce con la avenida Cuarto Centenario, donde los efectivos solicitaban el DNI a los conductores de vehículos.

En ambos puntos, otra de las tareas era certificar que la gente usara el tapabocas y, en caso de que en un mismo vehículo viajasen dos personas, solicitaban que el acompañante lo hiciera en el asiento trasero.

El personal policial también retomó los controles en el acceso a Potrero de los Funes, junto al personal de esa Municipalidad. Consultados por El Diario, explicaron que los trabajos comenzaron tras el anuncio que realizó el Gobernador el sábado a la noche.

Las rutas que llevaban a la zona serrana estuvieron casi vacías, como las estaciones de peaje.