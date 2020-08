Personal del aeropuerto de San Luis pide mejoras a Nación

Trabajadores del Aeropuerto de San Luis “Brigadier Mayor Raúl César Ojeda” atraviesan dificultades salariales. Reclaman el pago del presentismo y el pase a planta permanente de contratados. También denuncian una deuda de racionamiento a empleados esenciales y el pago atrasado a contratados. Piden un plan de carrera y jerarquización, materiales para la sanidad aeronáutica, ropa, elementos de trabajo, limpieza y bioseguridad.



El viernes, los trabajadores se manifestaron en la avenida Fuerza Aérea y ayer hubo una reunión con referentes nacionales para analizar cómo continuará el plan de lucha, dado que el conflicto se replica en todo el país.



Según informó el controlador aéreo y secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Gatica, de un total de 15 bomberos que hay en San Luis, 11 son contratados y sufren incumplimientos salariales.



“Esto se suma a un reclamo histórico, que es el tema de la infraestructura. El cuartel de bomberos es un contenedor que se divide en un depósito para los equipos, donde se guardan tanto los elementos de cualquier cuartel como los especiales de la aviación, y una oficina de dos metros por dos metros. Cada turno está compuesto por 4 o 5 bomberos que tienen que cumplir sus tareas hacinados; no tienen baños y deben usar los sanitarios destinados a los pasajeros”, subrayó.



El reclamo viene de larga data. En mayo del año pasado, por ejemplo, durante la primera quincena tuvieron que suspender cuatro vuelos por fallas en el encendido de la autobomba. Por entonces, la gestión de Mauricio Macri efectuó recortes en varios ministerios y la quita de fondos alcanzó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que tiene a cargo el servicio.



“Muchas veces hemos denunciado la falta de equipamientos, es una situación tan grave que pone en riesgo la seguridad. En el caso que un bombero tenga que entrar en acción por alguna emergencia, no tiene los elementos necesarios”, sostuvo Gatica.



Para graficar el escenario, referenció el accidente del avión sanitario que se estrelló el 6 de mayo en Esquel, cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional “Brigadier General Antonio Parodi”. En ese hecho murieron dos personas y, según explicó Gatica, allí quedaron expuestas las falencias del cuartel de bomberos.



“Nuestros compañeros hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Gracias al profesionalismo podemos decir que uno de los tripulantes sobrevivió, pero no contaban con las herramientas necesarias; mucho fue provisto por Bomberos Voluntarios”, aseguró.

Sin vuelos

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, dijo en forma reciente, en un encuentro virtual que organizó la Fundación Mediterránea, que espera que los vuelos puedan reiniciarse en los próximos 60 días. Independientemente de lo que ocurra en el orden nacional, en San Luis el servicio podría experimentar dilaciones.



“Estamos a la espera de una fecha del regreso de los vuelos para proponer un paro por tiempo indeterminado, ya que hay falta de interés en solucionar las dificultades. A la ANAC no le interesa solucionar esto. No vamos a permitir el regreso y puedo asegurar que será contundente, como todo lo que hemos hecho”, aseveró Gatica.