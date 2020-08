Reunión clave entre David Núñez y los dirigentes de Alianza

Sentarse a hablar con los dirigentes para definir los pasos a seguir. Eso es lo que plantea para los próximos días el entrenador de Alianza Futbolística, David Núñez, frente a la noticia del retorno a los entrenamientos a partir del 7 de septiembre. Es que si bien aún no hay una fecha confirmada, el "Tigre" deberá decidir si encara una edición opcional del Torneo Regional Federal Amateur de AFA, cancelado en marzo pasado, o simplemente si apuesta sus fichas a un campeonato corto de la liga local, que se desarrollaría en la antesala y empezaría a tomar forma este fin de semana.

"No me he reunido con los dirigentes para ver qué hacer. Si el Torneo Amateur se juega sin público, se hace difícil desde lo económico. La semana que viene seguramente nos vamos a juntar para ver si el club participa e ir programando todo", comentó Núñez, quien en el último partido por el torneo de ascenso logró un triunfo importante. Fue ante Jorge Newbery, por 1-0, en el encuentro inicial de la Segunda Fase.

Según el Consejo Federal de AFA, además de los equipos que venían participando en el Regional Amateur, el lunes 7 podrán también retomar la rutina los clubes pertenecientes a ligas afiliadas (en el caso de la provincia son tres: San Luis, Villa Mercedes y El Valle del Conlara), aplicando con rigurosidad los protocolos sanitarios pactados.

En el caso del Regional Amateur, tras una ronda de consulta con los equipos participantes dispuestos a jugar (en total 98 clasificados, cuatro de ellos de San Luis: Alianza, Jorge Newbery, Defensores de Potrero y Villa de la Quebrada), la fecha que se baraja para la reanudación de la competencia es entre noviembre y diciembre, por medio de un campeonato corto.

No me he reunido con los dirigentes. Si el Torneo Amateur se juega sin público, se hace difícil desde lo económico (David Núñez)

El director técnico "tricolor" señaló al respecto: "Es sentarse a charlar. Un torneo corto por ahí es mejor, te podés reforzar menos. Si participás puede tener su ventaja, pero igual hay que diagramar".

Asimismo, Núñez adelantó que en la reunión que mantenga con los dirigentes deberán también decidir su futuro: "Tenemos que ver si continúo o no. Yo tenía que estar hasta junio, la época de finalización del torneo. Ahora hay que ver qué es lo quieren hacer".

"Contábamos con varios refuerzos, que no sé qué es lo que irán a hacer. Después los jugadores del club, que son la base, siguen todos", agregó sobre el material humano que tendría a disposición.

Por su parte, el torneo doméstico empezará a tener forma. Mañana los delegados de los equipos de la liga de Villa Mercedes se reunirán para planificar la vuelta a la competencia. La idea es comenzar a definir distintos tipos de formatos cortos, con la intención de arrancar a fines de septiembre.