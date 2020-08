“Estoy contento porque creo que jugué en un nivel altísimo”

El Adeslas Open, torneo del World Padel Tour que se jugó en el Arena Madrid la última semana, tuvo a un Daniel Sanyo Gutiérrez (36 años) en un enorme nivel. El puntano junto al chaqueño Franco Stupaczuk alcanzaron la semifinal, en la que perdieron frente a la mejor pareja del momento: los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, quienes finalmente fueron campeones.

“Creo que jugamos un gran torneo a comparación a los dos anteriores. Después de la tristeza del primer día por la eliminación y de analizar el partido, hicimos un balance y terminamos conformes”, le dijo el palista de San Luis a El Diario de la República desde Valladolid (España), lugar en donde reside. “Y, en lo personal, me vine contento de Madrid porque creo que jugué en un nivel altísimo. No solo lo creo, está demostrado en los números. Y feliz porque me veo competitivo, puedo pelear contra los jóvenes y seguir estando ahí. Eso me da tranquilidad para seguir trabajando como lo estoy haciendo. Creo que en algún momento si nos acoplamos bien con Franco podemos hacer buenos torneos y tal vez ganar algún título”.

El análisis, torneo por torneo

A lo largo de esta particular temporada 2020 con la pandemia de coronavirus, el WPT disputó cuatro certámenes. El Master de Marbella en marzo, luego llegó el parate y la actividad regresó en julio con tres certámenes, todos en el Arena Madrid: el Estrella Damm Open, el Vuelve a Madrid Open y el Adeslas Open. Desde que están juntos, Sanyo y "Stupa" alcanzaron semifinales en tres citas, en las que fueron eliminados siempre por Galán-Lebrón; y en uno cayeron en el debut en octavos con Agustín Gómez Silingo y Martín Di Nenno.

Sanyo hizo un análisis de las participaciones desde el reinicio. Con respecto al Estrella Damm Open dijo: “En el primero le ganamos a Fernando Belasteguín y Agustín Tapia en cuartos, pero no fue una buena actuación nuestra. Tuvimos un primer set muy malo; y en el segundo y el tercero lo hicimos un poco mejor. En semifinales se notó que no estábamos a buen nivel y nos pasaron por encima Galán y Lebrón. Nos dejaron tocados, nos ganaron muy bien”.

Luego fue momento del Vuelve a Madrid Open y una inesperada despedida en el primer partido: “Perdimos ante una gran pareja. Digo que Di Nenno y Gómez Silingo es de las mejores fuera de las ocho. En una versión muy mala nuestra, con muchísimos errores no forzados de Franco. Después de ese torneo, se habló y se analizó mucho”.

Y llegó el Adeslas Open, en donde Sanyo y "Stupa" mostraron otra cara: “Tras el certamen anterior llegamos a una conclusión, buscamos un estilo de juego para poder darle un poco de seguridad a Franco, quien es el que más bolas recibe. Y creo que demostramos un cambio. Jugamos a un gran nivel. Muy bien contra Bela-Tapia, pasándolos por encima. Sin opciones de perder jugando a ese nivel, dominando en todo partido”, destacó el puntano.

Luego llegó el enfrentamiento ante una dupla inexpugnable en la actualidad. Y Sanyo describió el duelo de la siguiente manera: “Con Lebrón-Galán perdimos 7-5 en el tercero pero también podíamos haberlo ganado. Fue parecido al Master de Marbella. Creo que nosotros teníamos bien la táctica y ellos van a tiro. Por supuesto, ellos también tienen su táctica y la llevan muy bien; pero tienen más tiro que nosotros como pareja y eso desequilibró el juego. Al final se lo llevan porque en los momentos importantes no dudan, y nosotros sí. Ahí aparecen fallos y con una pareja que está tan en forma, lo pagás”, subrayó.

Ahora, el circuito se detuvo por un par de semanas pero en septiembre habrá mucha actividad, con tres citas en la agenda: Valencia, Cerdeña (Italia) y Menorca. Y allí, el palista de San Luis junto al joven chaqueño buscarán meterse en la primera final como dupla; y por qué no soñar con conseguir el primer título juntos.