Diego Maggi: "Ese GEPU cambió la forma de defender en la Liga"

Diego Maggi dice que no eligió el básquet, sino que el básquet lo eligió a él. Este grandote bonachón de 2.06 metros tiene cinco títulos de Liga Nacional y uno de ellos fue con GEPU de San Luis en la temporada 1990/91, además tiene tres coronas con Ferro y otra con Peñarol. Jugó dos Mundiales (1986 y 1990); y además se dio el gusto de ser dirigido por León Najnudel, el “padre” de la Liga Nacional. Hoy, con 56 años, se dedica a las divisiones inferiores, quiere descubrir nuevos jugadores, como lo hicieron con él cuando en 1975 dio sus primeros pasos en Sudamérica de Miramar. Un ganador por dónde se lo mire que le dio una exclusiva a El Diario de la República.

—¿Qué es de la vida de Diego Maggi?

—Hace 11 años dejé Argentina y me vine a Mallorca, donde viví durante cinco años para irme a Inglaterra y después regresé a España. Todo este tiempo trabajé como entrenador de básquet de cantera en infinidad de lugares, tanto en España como en Inglaterra y la verdad que me siento muy cómodo haciendo este trabajo.

—¿Qué recuerdos tenés de tu paso por GEPU?

—Tengo los mejores recuerdos de haber sido parte de un gran equipo. Un equipo que en las dos temporadas en la que estuve salió campeón y subcampeón. Teníamos toda una provincia detrás y con una gente maravillosa que siempre nos apoyó.

—¿Qué te sedujo para venir a GEPU?

—Además del acuerdo económico me sedujo que se iba a armar un gran equipo, con posibilidades de campeonar, que al final fue así. Me entusiasmó mucho jugar por primera vez con “Pichi” Campana y reencontrarme con mi gran amigo y compañero de juego Carl Amos.

—¿Cuál era la mayor virtud de ese equipo?

—La defensa. Era una defensa muy aguerrida, una defensa como las que no se practicaban en aquel momento. Todos se quejaban de que jugábamos a media falta, pero realmente el equipo cambió la forma de defender que se tenía en la Liga Nacional y se llevó los títulos gracias a eso. Ese GEPU cambió la forma de defender en la Liga.

—¿Qué significó y qué significa haber jugado en la Selección Argentina?

—La Selección fue un orgullo tremendo y la gran posibilidad de conocer y recorrer varios países. Compartir cancha con los mejores de mi generación; y hoy a la distancia tengo unos recuerdos imborrables.

—¿Podemos tener otra Generación Dorada?

—Creo que sí, si se sigue trabajando duro y generando buenos jugadores, que lamentablemente debemos intentar que emigren a Europa o a Estados Unidos para que tengan una competencia más fuerte, ya que en Argentina es difícil tener esa competencia, se puede soñar con otra Generación Dorada. La materia prima está en Argentina, principalmente en la gran capacidad de los entrenadores para ayudarlos a conseguir sus objetivos.

—¿Te hubiera gustado ser contemporáneo como jugador de esa Generación Dorada?

—Por supuesto que me hubiese encantado ser parte de esa Generación y haber compartido todos sus logros. Pero yo siempre comento que nosotros fuimos escalones necesarios para llegar a este presente. Si no hubiesen existido jugadores como “Finito” Ghermann o “Beto” Cabrera, no hubiese llegado otra generación como en la que participé con Miguel Cortijo, "El Negro” Romano, Esteban Camisassa, “Pichi” Campana; y sin nosotros no hubiese aparecido otra Generación como la de los Ginóbili, Scola, Nocioni, Gutiérrez, Montecchia y demás.

—Si tenés que hacer un podio de tus logros, ¿cómo sería?

—Es difícil elegir. Todas las Ligas tuvieron lo suyo. La de GEPU, la de Peñarol, las tres de Ferro. Es muy complicado, sí te puedo elegir el mejor partido de mi carrera que fue contra Estados Unidos en el Mundial de España.

—¿Qué significó León Najnudel en tu vida?

—León significó mucho para todo el básquet argentino. En mi caso además fue mi entrenador y fue muy bueno compartir con él muchos años, pero lo más importante de León estuvo más allá de las canchas, estuvo en lo organizativo, en la terquedad que tuvo para convencer a todos de intentar la aventura de esa Liga Nacional. Fue un grande y hoy el básquet le debe todo, porque gracias a él se creó la Liga y gracias a él se desarrollaron muchos jugadores que luego fueron parte de la Generación Dorada.

—¿El mejor jugador con el que compartiste plantel?

—Es muy difícil elegir uno. Miguel Cortijo estaría en ese grupo de privilegiados, “Pichi” Campana también; y entre los americanos Carl Amos y Michael Schlegel. Tuve la suerte de jugar con los mejores del país y con los mejores de mi generación en el mundo.

—Definime a Emanuel Ginóbili

—Ginóbili fue el mejor deportista argentino de la historia. Un fuera de serie. Además como personaje público le hizo muy bien a nuestro deporte, cosa que no hicieron otros ídolos que tenemos; y eso resalta más la figura de Manu.

—¿El mejor jugador argentino de la actualidad?

—Facundo Campazzo es el que está en el top mundial. Facundo se lleva el título, es el mejor jugador argentino.

—¿Cómo ves la Liga Nacional?

—La sigo muy poco por la diferencia horaria. No me llama mucho la atención. Si veo básquet lo hago en clínicas o en clases, me inclino más a eso porque trabajo con canteras y es lo que me piden. La Liga Nacional se desvirtuó mucho por la aparición de San Lorenzo y lo que acaparó, está en su derecho, pero no le hace bien a la Liga, aunque cada uno hace lo que puede.

—¿Si no hubieras sido jugador de básquet, qué serías?

—Hubiese sido profesional en alguna carrera universitaria.