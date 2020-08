Francisco "Panty" Sáez, campeón virtual de malambo

El abrazo a su madre Roxana, mientras su hermano mayor chequeaba los teléfonos y su padre Diego filmaba el momento glorioso, definió a Francisco "Panty" Sáez como un humilde triunfador. El joven malambista de 13 años resultó ganador del certamen de malambo virtual que se realizó en la cuenta de Instagram del grupo Golden Gauchos. En una final reñida, pero satisfactoria, contra su rival Exequiel Ferreyra —uno de los integrantes del reconocido grupo Malevo—, Francisco sacó el 74 por ciento de los votos frente al 26 por ciento para Exequiel en la categoría "Mejor mudanza: contrapunto final".

El pequeño puntano que crece a la par de su talento se enfrentó a colegas de todo el país. A su primer video lo posteó el 19 de junio con un cuadro de malambo realizado desde su casa. Para el segundo, también desde su hogar, se subió al techo de la vivienda para zapatear con tranquilidad.

Al pasar las instancias, "Panty" no solo quiso demostrar sus conocimientos de malambo, sino también los paisajes de su provincia querida.

Tras quedar en octavos de final, decidió llegar a cuartos con un video más producido en el que zapateó a orillas del dique Cruz de Piedra, acompañado por su padre y su profesor, quienes tocaron la batería y el bombo. En semifinales, se mostró junto con su equipo de músicos en el balneario La Hoya de El Volcán; y a la gran final la vivió en el imponente paisaje de Salinas del Bebedero.

"Tenemos paisajes muy bonitos que a mí me gustan mucho, y eso me llevó a elegirlos como escenario. Creo que ese fue el plus que le dimos a la gente para que me vote", contó "Panty", quien siempre estuvo aconsejado por su profesor Juan Miguel Franco.

Los ensayos siguen para Francisco, que en su corta carrera como bailarín ya cuenta con dos triunfos más: en el 2018 y 2019 resultó campeón nacional en su categoría en el Festival de Malambo en Laborde, Córdoba, galardones que lo posicionaron como uno de las promesas más latentes de la provincia.

Acompañado siempre de su familia, que le inculcó la danza y la música desde los tres años, Sáez decidió dedicarles el galardón a ellos, quienes no lo abandonaron y hoy celebran con emoción esta alegría.

"Si no fuera por mis padres, mi profesor y mis hermanos que me apoyaron desde el primer momento, todo esto no sería posible. También agradezco a la gente, por bancarme en cada ronda", concluyó.