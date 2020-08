Modificó un auto Fiat 600 para provocar sonrisas en los chicos

En cuarentena obligatoria el hijo menor de Nelson Oro, Tiziano, cumplía dos años. El pequeño es admirador de la película "Cars" de Pixar y hasta tiene todos los personajes. Su padre quiso homenajearlo y recreó a uno de los integrantes. Para eso compró un Fiat 600 y, con la ayuda de algunas personas, lo convirtió en el mejor amigo de Rayo McQueen, que es Tow Mate. La idea original era que los chicos de su familia lo disfrutaran, pero ante la proximidad del Día del Niño se le ocurrió trasladarlo a distintos puntos de la ciudad para recaudar alimentos y juguetes que llevará a los comedores barriales.

Para la transformación tenía que sacarle una parte del techo y hacerlo descapotable. Tomó una idea que vio en YouTube, junto a colaboradores investigó cómo implementarlo y pusieron manos a la obra. “Me ayudaron unos amigos, otro me asesoró con el tema de las luces y de a poco empezamos a modificar y a pintar. Tuvimos mucho cuidado para que no se vaya de escuadra para que quede presentable y, además, para que cuando los niños se suban no tengan ningún problema”, relató el hombre. Asimismo, agregó que intentaron hacerlo llamativo para que los “peques” se sorprendan. “Adentro hicimos todo un sistema con luces led y música”, reveló.

Tow Mate está en su propio taller, en el barrio Pablo Díaz, en la esquina de Manuel Lainez y Neruda. Los fines de semana lo exhiben en esa dirección para que los vecinitos puedan jugar y tomarse una fotografía. A partir de los próximos días recorrerá la ciudad para intercambiar una foto por un alimento o un juguete para donar.

Cuando compró el auto ya estaba en desuso y no tiene motor, pero uno de los proyectos es colocarle uno de motocicleta para poder llevar de paseo a los chicos y que circule a muy baja velocidad.

Para la parte de la grúa buscaron caños y la armaron guiándose por imágenes de internet. “Quisimos hacerlo lo más real posible”, expresó Oro.

Además, adelantó que en poco tiempo pretende emprender un nuevo desafío que es hacer un Rayo McQueen, el protagonista de la saga. “Quiero realizarlo o a algún otro personaje de la película, pero todo lleva un costo, así que hago las cosas muy despacio hasta donde dé el bolsillo. Yo me dedico a esto, a comprar autos y a reparar la chapa y pintura, así que estoy en el tema pero espero poder cumplir todas esas ideas que tengo”, aseveró.

El Tow Mate es el primer auto que convirtió y le llevó cuatro meses terminarlo, aunque aclara que le faltan algunos detalles todavía. “Me sugerían que lo alquile en los cumpleaños, ya voy a ver qué hago porque no lo hice con ese fin. Por ahora no, la intención es netamente solidaria", contó.

Nelson tiene un taller en el que realiza tareas de pintura ploteada y automotriz al lado de su casa. Al estar a tan corta distancia, sus hijos de 6, 3 y 2 años permanentemente van a visitarlo. “Tiziano, quien era el cumpleañero, me ayudó a armarlo. Él venía, agarraba las herramientas, ponía una llave en una llanta, me alcanzaba lo que le pedía y para él era parte de un juego. Es muy chiquito pero le gusta. Cuando lo vio terminado no lo podía creer. La carita de asombro y felicidad fue lo que me emocionó y ojalá a todos los niños les cause esa sensación”, dijo.