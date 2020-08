La denigró por trabajar en un taller mecánico, lo denunció y le dictaron una restricción

“Hay que frenar la violencia y para ello hay que educar, y no es excusa la edad ni que está mal acostumbrado o chapado a la antigua, porque después nos quejamos cuando las cosas pasan a mayores”, opinó Stella Maris Barrio, una vecina de Quines que trabaja en un lubricentro y que el miércoles denigrada por un hombre mayor, que la insultó solo por el hecho de trabajar en un taller mecánico. Si bien no la agredió físicamente, ella lo denunció en la Policía por violencia de género y un juzgado libró una orden de restricción contra el acusado.

Según reprodujo el medio digital Nortepuntano.com, el hecho ocurrió el miércoles en la playa de estacionamiento del comercio en el que Barrio trabaja junto a su esposo e hijo.

El agresor, de apellido Amaya, ingresó sin autorización al estacionamiento conduciendo un carro agrícola que cargaba troncos de madera. Ella, que le recriminó utilizar un espacio indebido, recibió una lluvia de insultos misóginos.

“¿Quién sos vos?”, le recriminó él, y ante la respuesta de ella, comenzó: “¿Una mujer en un taller mecánico? Vos sos una…” , iniciando una agresión verbal que incluso terminó con una advertencia. “Denunciame, c……. , mi hijo es abogado”, le dijo Amaya.

“Hice la denuncia en la Comisaría 15ª de Quines esa misma tarde, donde me atendieron con una excelente predisposición”. “Yo me pregunto: ¿puede ser factible que tener un hijo abogado te dé impunidad para manejarte por la vida ejerciendo violencia de género porque no te gusta que una mujer trabaje en un taller?”, expresó la damnificada.

“Agradezco la contención, y apoyo de la Secretaría de la Mujer y a los profesionales que me han acompañado. Tal vez sea una más que es insultada en el día, pero no debemos callarnos más”, sentenció Barrio.

Desde la oficina de Relaciones Policiales confirmaron que un Juzgado de la Primera Circunscripción Judicial hizo lugar a la denuncia y emitió una orden de restricción para que Amaya no se les acerque ni a ella, su marido, su hijo o su comercio.