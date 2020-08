El optimismo de la OMS

No son escasos los analistas que sostienen que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene fecha de vencimiento, y no solo por la incapacidad demostrada en el control y asesoramiento respecto de la COVID-19; sino —y esencialmente— por dos razones más profundas: por una parte, la escasez de liquidez financiera, merced a la quita del apoyo internacional (sobre todo de Estados Unidos); y, por otra parte, a raíz del traslado del poder real, en lo que a salud se refiere.

Mientras tanto tiene cosas para decir cada día y su director general, Tedros Ghebreyesus, aseguró que espera que la pandemia de COVID-19 dure “menos de dos años” y que sea menos duradera que la gripe española de 1918, que causó decenas de millones de muertes en ese lapso.

“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Sobre todo, si logramos unir nuestros esfuerzos y utilizamos al máximo los recursos disponibles y esperando que podamos disponer de herramientas suplementarias como vacunas, pienso que podremos acabar con ella con un plazo más corto que el de la gripe de 1918”, expresó el titular de la OMS.

En tanto, el jefe de emergencias del organismo, Michael Ryan, señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918, fue la más devastadora.

“Este virus no exhibe un patrón similar de olas. Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer”, advirtió. Además, sostuvo que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el coronavirus.

Por otro lado, la OMS advirtió que: “Lo más probable es que la epidemia en México esté subestimada, los tests son limitados con 3 por cada 100.000 personas por día, que se puede comparar con más de 150 por 100.000 personas en Estados Unidos”, explicó.

México es el séptimo país más afectado del mundo por la pandemia por número de casos (cerca de 540.000) y registra más de 58.000 decesos.

Sobre Brasil, que es el segundo país con más contagios del mundo, con 3,45 millones casos confirmados y más de 111.000 muertes, la OMS indicó que la curva de infecciones ha empezado a estabilizarse.

La oficina también consideró que “la situación en Brasil de algún modo se ha estabilizado en términos del número de infecciones detectadas por semana y ciertamente la presión debe haber bajado en los servicios de cuidados intensivos”, mientras que señaló que hay “un claro descenso” en otras.

La OMS explicó, además, que Brasil está en un momento clave “en el que parece que las cosas pueden mejorar” y animó a las autoridades a aprovechar este momento para hacer lo necesario para que esta tendencia se confirme.

Un poco de optimismo es lo que ofrece la OMS hoy. No está mal. Las acciones consecuentes se esperan.