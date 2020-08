Hallan vestigios de población del siglo XIX en el dique San Felipe

Construido en 1942, el dique San Felipe es un gran reservorio de agua alimentado por el río Conlara. Hoy, esta emblemática obra hídrica se encuentra en su cota histórica más baja de agua, lo que permitió que emergieran construcciones de antiguas poblaciones que datan de finales del siglo XIX o principios del XX.



El hallazgo fue registrado días pasados por funcionarios del Programa Cultura del gobierno provincial y el arqueólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Guillermo Heider, quienes fueron notificados de las evidencias por los pobladores de la zona y la intendenta de Renca, Romina Peralta. El descubrimiento podría generar un aporte al patrimonio histórico y arqueológico de la provincia. “A través de Cultura estamos trabajando con la Red de Municipios y, en esta ocasión, con la comuna de Renca, que nos avisó de los hallazgos rupestres. Ellos querían hacer la verificación y conjuntamente con la academia científica representada por Heider acudimos al requerimiento de la intendenta Peralta”, describió la jefa del Subprograma Patrimonio Histórico, Patricia Perkman.





“Lo que vimos —detalló la funcionaria— es que al bajar la cota ha aflorado un yacimiento que existe desde antes de la construcción del dique. Bases que dan indicios de un asentamiento poblacional que quedó bajo el agua luego de la construcción del espejo de agua y que, al verlos, no nos cabe duda que es un gran aporte al patrimonio provincial”.

"Hallamos bases de piedra"



Guillermo Heider es un arqueólogo nacido en Villa Huidobro, provincia de Córdoba, y reside en San Luis desde 2016.



El investigador recorrió el embalse San Felipe junto a los funcionarios provinciales y realizó un registro visual y fotográfico de los cimientos tradicionales de barro y piedra de las casas de los habitantes de la zona. “Encontramos bases de piedra de ranchos de los pobladores de antes que se hiciera el dique San Felipe. Indicios de techumbres o paredes de barro que ya no están más, y hallamos restos de platos, losa y algunos huesos”, describió Heider, consultado por El Diario.



El arqueólogo estima que las construcciones descubiertas corresponden a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. “No sé si en el término de hallazgos arqueológicos podría denominar lo encontrado, ya que no hicimos algún trabajo posterior. Pero puedo asegurar que son parte del patrimonio de San Luis porque son evidencias de cómo se vivía en la zona. Es importante decir que eso se volverá a inundar y que no es malo que suceda, ya que el agua es central para la vida de la zona”, explicó el científico del Conicet.