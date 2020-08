El impuesto a la riqueza; hay que debatir, hay que tributar

Para comprender el origen, la necesidad, el fundamento de este aporte hay que conocer sin filtros, ni aclaraciones difusas, la idea del Poder Ejecutivo Nacional al proponerlo. Lo que sigue es la mirada oficial sobre la iniciativa presentada al Parlamento.

“…Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.

Aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculado al patrimonio de las personas humanas.

Es un aporte por única vez que pagarán las personas más ricas del país. Se trata de una medida imprescindible y racional en el contexto de la pandemia, que debatirá el Congreso Nacional.

El mundo se encuentra en un escenario económico y social excepcional. Se requieren medidas excepcionales, como el aporte de los que más tienen.

En los cuatro años de gestión de Macri se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente a 7 puntos del Producto Bruto Interno. Este aporte permite recuperar más de 1 de esos 7 puntos.

Solo lo pagarán alrededor de 12 mil argentinos y argentinas que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a 200 millones de pesos. Con esta medida se logrará recaudar más de 300 mil millones de pesos.

El dinero recaudado con este aporte se invertirá en equipamiento, medicamentos y vacunas para el sistema sanitario. Mejorar la infraestructura y la calidad de vida en los barrios populares. Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) para cuidar el trabajo argentino. Aumentar la producción y distribución de gas. Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

Estamos ante una crisis económica mundial. Hoy más de 10 países debaten este aporte: España, Rusia, Italia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Dinamarca, Argentina.

La reconstrucción de la economía argentina necesita de todos. Los que más tienen pueden ayudar mucho, con muy poco. Nadie se salva solo...”.

La realidad del sistema tributario argentino es conocida. Su carácter regresivo y sus serias falencias a la hora de la recaudación son materia de análisis y discusión desde hace tiempo. Algunas cosas quedan claras con los párrafos anteriores. Otras serán materia de profunda discusión por parte de los representantes del pueblo. Y ojalá este debate se materialice en plenitud y sin chicanas, ni argumentos menores. Es la instancia justa para que cada uno diga lo que debe decir. Las peleas, las retiradas poco estratégicas, los reclamos menores, deben quedar para algún momento más oportuno. Ahora cada cual debe decir lo que tenga para proponer.

Hay algunos datos objetivos: no es un impuesto, es un aporte extraordinario; no afecta a la clase media, ni siquiera a la clase media-alta. Los comprometidos son doce mil nombres propios que poseen una gran fortuna. Se abona por única vez.

Se entienden y se conocen los reparos. En Argentina, muchas cargas presentadas para “una única vez”, se quedaron para siempre. Sobre esas mismas personas recaen muchos otros tributos. Pocas veces los fondos han ido a los destinos prometidos. Pero también es cierto que la circunstancia es absolutamente excepcional, que la crisis económica y social que provoca se replica en el mundo entero, y que los montos a tributar no generan en los sujetos implicados ni un compromiso muy severo, ni privaciones que los dejen en apremio alguno. Por otro lado, el importe a recaudar “mueve la aguja” y tiene capacidad para acciones importantes, muy lejanas a parches temporales. Y les cabe a los legisladores debatir la iniciativa, es su derecho y su obligación. Y les cabe a los implicados la potestad de exigir los controles previstos por la Constitución y las leyes. Pero como en tantos aspectos de esta pandemia, hay compromisos sociales ineludibles. Este bien puede ser el de estas doce mil personas, pese a todos los reparos que puedan caber, algunos de los cuales son más que comprensibles. En esta hora, Argentina los necesita.