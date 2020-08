Las medidas sanitarias frenaron la circulación en la zona serrana

Acceso bloqueado. En Potrero de Los Funes no se puede ingresar al lago. Fotos: Martín Gómez - Video: Marina Balbo

No puede pasar ningún auto desde ayer. Incluso la gente ya no viene a caminar. Me parece bien ya que, comparado al domingo anterior, bajó muchísimo la cantidad de personas. El dique estaba de moda y muchos venían a tomar mate, a pasar el día y esto ha sido un cambio. Por mi parte, intento permanecer adentro. Por suerte, con mi familia llevamos bien este proceso”, expresó Ignacio Gambarte, quien tiene una casa a metros de uno de los accesos al dique Cruz de Piedra.

Tras las medidas del Comité de Crisis, que buscan limitar las aglomeraciones mientras se completa la trazabilidad de las decenas de casos positivos de coronavirus, el Circuito Serrano está paralizado. En un recorrido que realizó El Diario de la República por las inmediaciones de Cruz de Piedra, El Volcán y Potrero de Los Funes, se observó un amplio acatamiento de las disposiciones que restringen la circulación.

Los ingresos a los perilagos están totalmente bloqueados. Vialidad Provincial trabajó en las tareas de obstrucción. Más allá de estas medidas, son los propios vecinos quienes evitan acercarse a la zona. Las costaneras de Potrero y El Volcán tampoco tienen gente y los tradicionales puestos ambulantes de venta de tortas no están activos.

“Las entradas están cerradas desde el sábado al mediodía. Para dar una idea, usualmente desde las 8 llegan los primeros pescadores. Ahora está desolado. Hay controles las 24 horas”, señaló la supervisora del Ente Control de Rutas, Rocío Olguín.

En Cruz de Piedra, el único acceso al lago que no está bloqueado, es el que se ubica en la avenida que tiene el mismo nombre. Por ahí se puede llegar a pie hasta el sector del murallón. Asimismo nadie infringe las normas.

Control policial

El jefe de la Unidad Regional I, Hernán Soloa, informó que la Policía diagramó controles a través de la Dirección General de Operaciones. Buscan impulsar la adecuación a las medidas del Comité de Crisis para evitar las aglomeraciones.

“Seguridad Vial hace todo lo que son los controles de rutas, nosotros hacemos el resto. La diferencia de circulación de personas con semanas anteriores es enorme. Les agradecemos mucho a los ciudadanos. Si bien hay irresponsables, son excepciones”, sostuvo.

Según afirmó, más de 200 efectivos trabajan diariamente en los anillos de seguridad, tanto en los puestos de control como las patrullas y los grupos motorizados.

“Este puesto lo implementamos el sábado y continuará operativo hasta las nuevas órdenes de las autoridades. Únicamente pueden pasar las personas que viven en la zona o aquellos que realizan algún tipo de trabajo. También quienes traen mercadería. Pero los turistas, ciclistas o la gente que normalmente visita el sector no pueden entrar”, manifestó el cabo primero, José Luis Areco, quien custodiaba el acceso a Estancia Grande ubicado en el monolito de El Volcán.

El efectivo remarcó que hay una merma en la cantidad de personas y afirmó que es positivo para la prevención. “Les pedimos a los vecinos que se queden en sus hogares. Hasta que tengamos una vacuna, será lo mejor que puedan hacer”, dijo.

“Toda persona que ingresa a Potrero tiene que justificar su visita. La gente toma esta medida bastante bien, sobre todo si se tiene en cuenta la situación que atravesamos. A los conductores les pedimos el documento y la justificación de su ingreso”, explicó el subcomisario Diego López.

“Les solicitamos a los vecinos que respeten el distanciamiento social y tomen todas las medidas de prevención”, concluyó.4