"Mi éxito es si llego bien y en buena forma"

Diego Gabutti es un apasionado de la naturaleza y los deportes al aire libre. Es de Villa Mercedes, pero desde el 2002 está radicado en Europa. Junto a su familia vive en Ginebra, Suiza, rodeado de paisajes increíbles que dijo disfrutar al máximo. Le gusta correr por las montañas y hace tres años se convirtió en ultramaratonista. Lo suyo son las carreras de largas distancias, pero el domingo se dio el lujo de sumar los primeros kilómetros del 2020 en una prueba exigente. Fue en Menève, región de Ródano-Alpes de Francia, en los 30K de la competencia denominada Megève Natural Trail. Cruzó la meta y volvió a sonreír.

"Fue la primera carrera del año y terminé contento, con mucha ilusión. Me había inscripto en otras pruebas y las cancelaron a todas; esta salió un poco de la galera. Me fue bien y más que buscar una performance, fue buscar de nuevo las sensaciones y el placer de correr en la naturaleza, que la verdad extrañaba mucho. Podía entrenar, pero estar en una carrera con toda la organización no, y fue un placer", comentó Diego a El Diario de la República, y agregó: "La competencia se hizo en un pueblito de los Alpes franceses, con unos paisajes impresionantes. Hubo un protocolo de COVID-19, había que estar con máscaras (barbijos o tapabocas) en todos los lugares comunes; la gente realmente lo respetó. La salida fue con máscaras y a los 100 metros nos las sacamos".

Todo bien. Ama correr por montañas; hace 3 años que se volcó al trail.

El sanluiseño, de 42 años, luego de estar en Alemania y en España, se estableció en Suiza hace 7 años. Se enamoró del lugar. Cuenta que es un privilegiado y que toda su vida estuvo relacionada al deporte. Primero comenzó en las pruebas de calle, animando citas importantes como las maratones de Chicago, Berlín y Ginebra. Luego se cruzó al trail y no lo dejó más. "Empecé con carreras de 20 y 30 kilómetros y ahora hago ultras. Largué con 100 y ya he hecho un par de 170 kilómetros muy lindos. Es algo acumulativo. Creo que uno arranca con carreras cortas y después las hace más largas. Es una progresión natural, pero en definitiva lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza. Acá, adonde salgas ves animales, los Alpes y el Mont Blanc", aseveró.

En Megève, Francia, el atleta villamercedino completó la prueba en 4 horas y 17 minutos.

Sobre el tiempo que le dedica a la puesta a punto, Diego señaló: "En condición normal corro cinco veces a la semana, una hora y cuarto. Los fines de semana hago una salida más larga, de 3 o 4 horas. Si estoy cerca de una carrera entreno más, pero en general entreno 8 a 10 horas semanales máximo. A veces trato de empalmar con un poco de bici".

El villamercedino, cuya participación en el Ultra de Omán (a fines de 2019) la consideró como la más dura de todas —debido al incesante calor, las piedras y la arena del desierto—, aseguró no salir a buscar resultados en las competencias. Sabe que es amateur y por eso disfruta correr y superarse en cada una de sus aventuras. "Más que por un resultado, corro contra mí mismo. Mi éxito es si llego bien y en buena forma, entero", expresó.

A la hora de hablar de objetivos, Diego precisó que apunta a la UTMB Mont-Blanc (170 kilómetros), una de las carreras más duras de la especialidad. Y a pesar de que este año la edición fue suspendida, él ya tiene la mente puesta en el año que viene. "Lamentablemente la cancelaron, pero ya estoy inscripto. Era un poco el objetivo cuando empecé a correr y si lo logro, me plantearé otro más importante. La distancia de 170 kilómetros me parece perfecta; si me da la locura, haré otras más largas", tiró el sanluiseño, quien es un enamorado del trail run y los paisajes que le permite conocer y gozar en primera fila, más allá de cualquier ubicación en un clasificador general.