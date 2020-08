Ellen Fokkema, la primera futbolista que jugará en un equipo masculino

La jugadora Ellen Fokkema, de 19 años, se convertirá en la primera futbolista femenina que jugará en un equipo formado por hombres de la liga de los Países Bajos y militará en el Foarút, elenco de la Cuarta división del país europeo.

Según se informó, la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) llevó a cabo un plan pionero y revolucionario en el que permite, por primera vez, que una mujer pueda jugar en un equipo profesional masculino.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo conseguir una mayor participación de mujeres en equipos profesionales masculinos, a pesar de que, por el momento, únicamente está permitido que las niñas jueguen con niños hasta los 18 años.

Además cuando los varones llegan a los 19 años pueden jugar en la categoría A mientras que las mujeres se mantienen en la B, por lo cual Fokkema consideró que "es fantástico poder seguir jugando en ese equipo".

"He estado jugando con estos chicos desde que tenía cinco años y no me tomé bien el no poder seguir jugando con ellos el próximo año", señaló, tras lo cual dijo: "Le pregunté al club si era posible seguir y fue entonces cuando juntos presentamos la solicitud a la KNVB".

A través de un comunicado, la joven agregó: "Mis compañeros de equipo me han apoyado, han reaccionado con entusiasmo a que me quede con ellos, estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto".

