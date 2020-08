Fanny Rodríguez, la goleadora que sueña con la Selección

Fanny Rodríguez vive un presente de película. Y el guión lo comenzó a escribir cuando se puso los botines y se prendía en los picados de fútbol con los compañeritos del barrio. Hoy, con 35 años, es una de las figuras de Boca. Jugó en Gimnasia y en Estudiantes de La Plata. Después pasó de River Plate a Boca Juniors. "Esto es fútbol y nadie se tiene que enojar porque alguien se cruce de vereda", dijo esta hincha del "Lobo" platense que sueña con tener una chance en la Selección Argentina. Una luchadora incansable. Una gladiadora a la que nadie le regaló nada, todo lo consiguió con su constancia y perseverancia.

Creció jugando al fútbol. Jugaba en los picados con los varones en ese equipo de la categoría 1985 de El Fortín de Berisso. Todos miraban sorprendidos la habilidad y potencia que tenía. La capacidad para definir cuando estaba mano a mano con el arquero. En el típico "pan y queso", todos la querían para su equipo. Siempre redobló la apuesta y sabía que el fútbol femenino, algún día, iba a tener el lugar que se merece. Y ese día llegó.

Es una agradecida de los DT que tuvo. No elige a uno en particular. Todos le dejaron un aprendizaje. "No puedo elegir uno específicamente, tengo recuerdos de todos los entrenadores que tuve, de los cuales aprendí mucho y me fueron formando como jugadora. Todos los que pasaron por mi vida deportiva me dejaron un buen camino", comenzó diciendo a El Diario de la República.

“Empecé a jugar con la clase 1985 de varones en Berisso. Mi papá entrenaba a mi hermano y me llevaba a mí".

Es nueve por donde se la mire. Potente. Goleadora. La encargada de terminar cada jugada de sus compañeras. A veces jugó de extrema, pero su hábitat natural es estar ahí en el corazón del área para poder tener más contacto con el gol. "Soy 9 natural. Esa es mi posición. Si el DT cree necesario que le puedo dar una mano en otro lugar del frente de ataque no tengo problemas, pero como centrodelantera es donde más rindo".

Vive el fútbol con mucha pasión. Dice que la frutilla del postre sería jugar en la Selección Argentina. Sueña y añora ese momento, pero no se desespera. Sabe que si sigue haciendo goles en Boca ese momento, más temprano que tarde, puede llegar. "Yo juego al fútbol con mucha pasión. Ojalá pueda tener una chance en la Selección. Si llega bien, si no, agradecida de poder jugar al fútbol y en un club tan grande como Boca. Siempre digo que me siento cómoda donde estoy".

Es optimista, positiva e intensa. Son tres virtudes que la llevaron a triunfar. Siempre para adelante, como en los partidos. Tuvo muchos buenos cotejos, pero no duda en elegir el Superclásico del año pasado en “La Bombonera” que marcó el inicio de la era profesional del fútbol femenino. Fue 5-0 para Boca, con tres goles de Fanny. "Ese día lo tengo grabado en mis retinas. Había 4.000 personas en la cancha. Ganamos 5-0 y pude hacer tres goles. El primero fue típico del nueve, el segundo la bajé con el muslo derecho y le pegué fuerte y el tercero lo hice de zurda. Fue una jornada redondita. Goleada a River. Comienzo de la era profesional. Jugar en 'La Bombonera' y que esté mi familia en las tribunas fue algo maravilloso", aseguró.

A los 35 años muchas jugadoras están en el tramo final de su carrera, pero no es el caso de Fanny. "A esta edad corro con la cabeza", dijo. Disfruta cada momento. Cierra los ojos y se acuerda de esos picados en Berisso. No se olvida de cuánto luchó para llegar. El presente la tiene como figura de Boca, pero los goles no le nublan la vista. Fanny Rodríguez sabe lo que es pelearla. La jugadora de la clase 1985 de Berisso, que se crió jugando en los potreros, hoy es figura de Boca y quiere defender su lugar.