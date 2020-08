Un árbol cayó sobre un auto en la ciudad de San Luis

Gonzalo salió a trabajar y se encontró con su vecino. Eran las 6 de la mañana y siempre coinciden con el horario de salida de sus casas en Granaderos Puntanos al 900, en la ciudad capital. Descubrió que un árbol cayó sobre el techo de su Chevrolet Corsa.

“Lo dejé afuera como todos los días y me iba a trabajar. El auto tiene la luneta reventada y el techo abollado. Espero que no haya afectado a la suspensión porque no está bajo”, comentó el propietario al periodista Daniel Sosa Isgró.

Hace una semana, ladrones le rompieron el vidrio de la puerta trasera derecha para robarle el estéreo.