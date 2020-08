Fernando Ressia, un porteño que se dedica a mostrar la provincia

"Cada pueblo tiene sus personajes cinematográficos y uno de los mejores de San Francisco del Monte de Oro es Henry. No solo me da un buen contenido cada vez que lo visito, sino que siempre está dispuesto a darme una mano en todo lo que necesite. Gracias, amigo”. Así, con esas palabras, el periodista y comunicador social Fernando Ressia describe sus historias mínimas en las diferentes redes sociales, donde sube fotos y videos mostrando diversos lugares del interior provincial y contando historias coloridas de sus habitantes.

Ressia tiene 34 años, es hincha de River Plate y desde marzo vive en San Francisco del Monte de Oro con su hijo y su mujer. Provenientes de Buenos Aires y con muchas ganas de un cambio radical que les diera tranquilidad y calidad de vida, Fernando y su familia crearon un canal de YouTube y perfiles en Facebook e Instagram, donde comparten con más de 173.000 seguidores los beneficios de vivir en San Luis en esta época de cuarentena.

"La idea de armar este proyecto en redes sociales surgió de la necesidad profesional y personal de hacer un cambio rotundo. Yo trabajé en la Agencia Nacional de Noticias (Télam) y no estaba para nada contento con lo que hacía, quería independizarme y generar otros contenidos", describió el comunicador.

Cuando uno viaja por la Argentina se da cuenta de que no tenemos nada que envidiarle a ningún lugar del mundo

Fernando indicó que poder recorrer el país le abrió mucho la cabeza. "Tenía una mirada muy porteña del interior. Cuando uno viaja por la Argentina se da cuenta de que no tenemos nada que envidiarle a ningún lugar del mundo y la calidad de vida que te brinda San Luis es lo que quiero para que mi hijo disfrute", sostuvo.

Instalado desde mediados de marzo en la localidad cabecera del Departamento Ayacucho, Ressia hace hincapié en sus videos, que son reproducidos rápidamente en internet, sobre las virtudes de vivir en San Luis.

"Para mí hay varios factores que hacen que vivir aquí sea lo mejor: internet es gratis y por ende puedo trabajar desde donde sea que esté, el costo de vida es mucho más económico que en Buenos Aires, estamos en pleno contacto con la naturaleza y vivir más tranquilos no es un dato menor", razonó. Y manifestó: "En estos casi cinco meses he decidido que San Luis es el lugar donde me quiero quedar a vivir".

Entre los lugares ya visitados por Fernando, y que se pueden ver en sus redes, están la ciudad de La Punta, San Luis capital, San Francisco del Monte de Oro, Leandro N. Alem, Luján, Potrero de los Funes y El Trapiche.