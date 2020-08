Dictarán un curso internacional de psicología de la emergencia

El Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis "Tomás Jofré" organiza, en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), el Diplomado Universitario en Psicología de la Emergencia, Autocuidados y Soporte Preventivo para diferentes Víctimas y Personal Interviniente en Crisis, Emergencias, Desastres y Catástrofes. La convocatoria busca entrenar y formar a los equipos que se desempeñan en los ámbitos de la seguridad y la salud, para manejar el estrés de las víctimas. Hasta el momento se han inscripto más de 800 personas de distintos países.

“Es el primer diplomado que se dicta en el país y, como la especialidad es relativamente nueva, se podría decir que es el primero en Latinoamérica. Si bien se han dado distintos cursos sobre la temática, este es el primer diplomado con respaldo universitario”, sostuvo el director de la capacitación, Diego Núñez, quien es psicólogo y bombero.

El curso tiene una duración de tres meses y medio y, si bien está enfocado hacia el personal de emergencia y de seguridad, está abierto a todo el público. El único requisito para la cursada es contar con el secundario completo. Ofrece una mirada salutogénica (enfoque positivo de la salud) que brinda la psicología de la emergencia, que es preventiva y que acompaña, refuerza y reconoce los recursos positivos y saludables de quienes se dedican a estas tareas sensibles.

Cuenta con un plantel docente de amplia trayectoria, conformado por bomberos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, y acompañantes terapéuticos de Argentina, Ecuador, México, Venezuela, Suiza, Brasil, Bolivia, Colombia y España. La gran mayoría de los docentes fue bombera.

“Hace veinte años que me dedico a la psicología de la emergencia. Fui el primer bombero psicólogo del país y el segundo de Latinoamérica. Mi mamá es psicóloga y mi papá bombero de toda la vida, entonces uní las profesiones y traje esta especialidad. Me formé, escribí mis primeros libros a inicios del año 2000, me convocaron en el Consejo Nacional de Bomberos y he llevado la especialidad a todas partes”, dijo.

“Hace una década que voy a San Luis todos los años —agregó—; ahí empecé a vincularme con el Poder Judicial y representar al Instituto 'Tomás Jofré'”, expresó Núñez, quien es de Quilmes, Buenos Aires, pero puntano por adopción, ya que, antes de la pandemia, repartía su vida entre su provincia y Papagayos”.

El diplomado se cursará entre septiembre y diciembre de manera virtual, a través de una plataforma digital proporcionada por la UCCuyo, por el sistema de videoconferencia Cisco Webex. Para Argentina tiene un costo de inscripción de $500 y el total del curso tiene una tarifa de $2mil; los aranceles internacionales son de US$ 7 la inscripción y el total de la cursada, US$ 50. Los empleados del Poder Judicial pueden acceder a un descuento por planilla en 4 cuotas.

Núñez agradeció a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, por haber respaldado la iniciativa de realizar la capacitación.

Nuevos horizontes

Núñez instó a quienes no puedan participar de la convocatoria a que se mantengan atentos a la temática, ya que hay más iniciativas con proyección internacional para desarrollar durante 2021.

“Como investigador tengo esto de querer indagar todo el tiempo. En este sentido siempre me gustó la zona de Comechingones y vi a San Luis como el lugar ideal del sur de Latinoamérica para ser un centro o una casa de estudios para todo tipo de emergencias. Están todos los climas, geográficamente posee todas las características en una sola provincia y, sobre todo, hay respaldo tecnológico y pedagógico”, afirmó.