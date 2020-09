Cristian Gutiérrez avanza y el resto de los puntanos aguarda

Cada vez falta menos para que el cuadro principal del Estrella Damm Valencia Open, torneo válido por el World Padel Tour, se ponga en marcha. Tres puntanos esperan su turno para salir a la pista: Maximiliano Sánchez y Agustín Gutiérrez lo harán este miércoles en 16avos de final y Sanyo Gutiérrez el jueves en octavos de final.

Pero hay otro palista de San Luis que inició su participación el domingo en las fases clasificatorias. Se trata de Cristian Gutiérrez, que tras dos triunfos superó la Preprevia y ya dio el primer paso en la Previa. Pero su periplo sigue, porque este martes junto a su compañero Javier Redondo deben ganar dos partidos más para meterse a la fase final del torneo.

Gana e ilusiona

No es fácil arrancar en la Preprevia de un torneo WPT y alcanzar el cuadro principal. Pero claro que la sensación no es la misma por quedarse cerca de acceder a jugar con los mejores, que ni siquiera llegar a la Previa. Por eso debe haber satisfacción en Cristian Gutiérrez y el catalán Redondo, aunque no se conformarán e irán por más.

Esta semana en Valencia ya igualaron la performance que tuvieron en el Adeslas Open en Madrid hace un mes atrás, en lo que fue su primer torneo juntos. Aquella vez lograron tres victorias y perdieron en la segunda ronda de Previa.

Ahora, consiguieron la misma cantidad de triunfos y están a dos pasos de meterse en el cuadro principal.

La labor de Gutiérrez/Redondo inició el domingo en segunda ronda de Preprevia, cuando vencieron al mexicano Pablo Acevedo y al español Juanlu Esbri González por 7-5 y 6-4. Ayer tuvieron doble jornada: en la madrugada argentina superaron en tercera ronda a los españoles Diego Gil Batista y Fran Ramírez Navas por 4-6, 6-4 y 6-1. Y en el mediodía de nuestro país, en primera ronda de Previa, le ganaron al platense Juan Manuel Restivo y el chileno Javier Valdés González por 7-6, 4-6 y 6-4.

Hoy volverán a jugar en la mañana valenciana por segunda ronda de previa y sus rivales serán el cordobés Denis Tomás Perino y el español Jorge Ruiz Gutiérrez. No será sencillo, porque el puntano y su pareja traen sobre sus espaldas tres partidos en pocas horas (ocho sets) y sus contrincantes debutarán en el certamen.

Quien resulte ganador del duelo deberá jugar nuevamente en la tarde española (media mañana de Argentina) por un lugar en el cuadro principal.

Listos para la acción

Este miércoles a las 11:45 de nuestro país, dos sanluiseños iniciarán su participación en 16avos de final. El villamercedino Maximiliano Sánchez y el porteño Matías Díaz jugarán ante el bahiense Juan Mieres y el español Javier Garrido Gómez. Por su parte, Agustín Gutiérrez, quien participará con un nuevo compañero, el bonaerense Juan Cruz Belluati, se medirá frente a los españoles Gonzalo Rubio y Christian Fuster.

El jueves, a las 6:15 de Argentina, Sanyo Gutiérrez junto al chaqueño Franco Stupaczuk comienza en octavos de final, con rival a definir.

La premisa de todos será intentar batir a la pareja del momento, integrada por Alejandro Galán y Juan Lebrón, ganadores de los tres torneos en Madrid tras el parate por la pandemia.