Cristian Gutiérrez: "El pádel me ha dado todo; estoy agradecido"

Practicar un deporte en el máximo nivel mundial es privilegio de pocos. Mantenerse por más de una década en esa elite es casi una utopía. Ese es el principal logro de Cristian Gutiérrez, el puntano que encontró en el pádel un estilo de vida que le permitió y le permite encarar con los deseos intactos la decimotercera temporada en España y donde lo lleve el deporte entre las giras del World Padel Tour y el Premier Padel.

El palista puntano disfruta del amor de su familia y amigos, sin descuidar la preparación para una temporada que será cargada en lo deportivo y que le demandará una concentración fuerte.

—¿Cómo han sido estos días en San Luis a nivel disfrute y entrenamiento? ¿Cómo llegás al inicio de temporada?

—Hacía mucho tiempo que no venía a mi provincia, que es donde me gusta estar. Son tres años ya que por una u otra cosa no venía. Estoy aprovechando todo lo que pueda mis afectos. Me mantengo con la ilusión intacta, con las ganas de siempre y entrenando todos los días al 100% para que la nueva temporada me encuentre bien preparado.

—¿Cómo evaluás tu vínculo con este deporte?

—El pádel a mí me ha dado todo. Desde chiquito, cuando jugaba acá en San Luis, pasaba mucho tiempo en el club. Si faltaba uno entraba a jugar. Me permitió hacer grandes amigos, viajar a España y establecerme en Zaragoza, mi ciudad. Tengo también grandes amigos allá y conocí a quien es mi mujer desde hace un año. Más no le puedo pedir.

—¿Y en cuanto al juego?

—En lo deportivo no es fácil mantenerse y luchar todo el tiempo cuando no tenés grandes resultados. Cuando te toca ganar, volvés a entrenar con más ganas. Cuando perdés, tenés que ser bastante fuerte mentalmente. Disfruto mucho de jugarlo y también de cada sesión de trabajo.

—¿Ya definiste quién va a ser tu pareja para 2023?

—Estoy en conversaciones con tres o cuatro jugadores para formar pareja para esta temporada. El problema es que se ha complicado un poco con el doble torneo, porque son chicos jóvenes que no tienen contrato con World Padel Tour y en ese caso solo podrían jugar Premier, pero no el otro circuito. Desde que comenzaron estos inconvenientes existe una asociación de jugadores que está intentando destrabar ese conflicto. Mi intención es llevar el tema pareja resuelto desde acá. Viajo el 31 de enero y mis expectativas son las de siempre: entrenar mis 4 horas al día sin faltar nunca y dejar todo en los torneos. Si eso me lleva a estar mejor en el ranking, bienvenido sea. Pero no quiero presionarme, que ya demasiado tengo con no encontrar siempre los resultados esperados.

—Que los jugadores estén unidos es clave en estos momentos.

—Es muy importante tener esta asociación de jugadores. Nos hemos hecho muy fuertes involucrando a delegados, abogados y representantes, y hemos hecho esa unión para poder pelear por algunas cláusulas que no están bien en los contratos y poner un freno.

—¿Pensás en un proyecto por fuera del pádel para generar ingresos?

—He tenido muchas propuestas para armar un club en Santander, mi ciudad, y otras inversiones, pero todavía no doy el paso. Los papeleos para realizarlos son un poco más complejos allá que acá. Sin embargo, es algo que tengo en mente y seguramente lo encare en los próximos años. Por ahora quiero seguir enfocado en jugar y seguir sacándole el mayor provecho posible al pádel.

Foto: Martín Gómez.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Cristian Germán Gutiérrez

Edad: 33

Posición: drive

Ranking: 77

Partidos en WPT: 333

Triunfos: 173

Efectividad: 51.95%