Kicillof anunció aumentos para la Policía Bonaerense y exigió frenar las protestas

"Vamos a dar, pero pedir también. Seremos muy exigentes", dijo Kicillof. Y aseguró que si no cesan las protestas "vamos a comprender que es una cuestión política". Foto: Télam.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves que los oficiales de la Policía Bonaerense cobrarán "un salario de bolsillo de 44 mil pesos" y que también se aumentará a 5 mil pesos el monto para compra de equipamiento. Luego remarcó que si la protesta no se levanta, quedará en evidencia que se trata de "una cuestión política".

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la Provincia, el mandatario bonaerense subrayó que "no se puede implementar un plan integral de Seguridad con policías que ganan sueldos deteriorados". Pero señaló que no podía anunciar un aumento "en el aire" hasta no tener "asegurados los fondos permanentes que permitieran abordar el gasto".

En la sede de la Gobernación en La Plata, Kicillof anunció los aumentos salariales para la fuerza, mientras continuaban en distintos puntos del Conurbano las protestas por cuarto día consecutivo: los oficiales de la Policía Bonaerense cobrarán un salario de bolsillo de 44 mil pesos, el monto para la compra de equipamiento para cada efectivo será de 5 mil y las horas CORE "se triplicará a 120 pesos".

Acompañado por intendentes, funcionarios y el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el mandatario bonaerense añadió: "Esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación. Vamos a dar, pero pedir también. Vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento".

Kicillof también manifestó que se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich para "avanzar en la jerarquización de la Fuerza" y que también se van a "incorporar dos hospitales como prestadores con exclusividad para la Policía Bonaerense".

Finalmente, el gobernador cuestionó el modo en que se llevó a cabo el reclamo y exigió que se levanten las protestas: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No era la manera, porque muchas veces se deslegitiman reclamos legítimos".

"Vimos imágenes espantosas: frente a la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente, histórica y de fondo. Sino, vamos a comprender que es una cuestión política, totalmente distinta", finalizó.

