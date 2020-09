Postergaron la elección para renovar cargos de cogobierno en la UNSL

Ante la incertidumbre que plantea la crisis por el coronavirus en el país y en particular en la provincia, la UNSL postergó la elección de para la renovación de los cargos departamentales, directivos y del Consejo Superior correspondientes a los claustros de graduados y alumnos. La medida es similar a la que aplicaron otras casas de estudios públicas del país, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que anunció la suspensión de los comicios estudiantiles en sus trece facultades.

Con la suspensión del acto electoral, que en condiciones normales debería realizarse en noviembre, el Consejo Superior resolvió someter a un análisis permanente la posibilidad de contar con un cronograma para que el sufragio pueda desarrollarse en el segundo trimestre del año que viene, entre marzo y abril, siempre que las condiciones sanitarias provinciales lo permitan.

El secretario general de la UNSL, Raúl Gil, dijo que la disposición del máximo cuerpo de decisión universitaria incluyó además la resolución de extender los mandatos de los representantes de graduados y estudiantes en los consejos de departamentos, directivos y del Consejo Superior hasta el 30 de junio de 2021. Una medida similar también se aplicó para los integrantes del Directorio de la obra social universitaria, Dospu.

“En estos meses deberíamos conformar el cronograma para las próximas elecciones, que no van a poder concretarse en noviembre debido a que aún es impredecible cómo va a continuar la pandemia, que en el caso de San Luis todavía nos mantiene en una situación de aislamiento y también porque hay muchos estudiantes que viven en otras provincias y que aún no pueden volver para participar”, explicó Gil, quien agregó que los mandatos estaban previstos hasta mediados de marzo, pero que finalmente se extendieron por tres meses más para no perder la representatividad en los consejos.

Además, el funcionario indicó que eso repercutirá en los reemplazantes de esos cargos, ya que al prorrogarse la ocupación por tres meses más, ese tiempo será descontado para que la finalización de los próximos mandatos coincidan con las elecciones generales previstas para 2022, para definir rector, decanos y consejeros directivos y superiores.

Una voz opositora

La postergación de las elecciones de medio término contó con la mayoría de los votos del Consejo Superior. La única que se opuso a su aprobación fue la representante estudiantil Macarena Videla, por considerar que la propuesta no fue sometida a consulta de los graduados, ni de los alumnos.