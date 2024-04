Víctor Moriñigo: "No voy a renunciar a la defensa de la educación pública"

El rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, quien ahora es el flamante presidente electo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hasta abril del año que viene, dijo que con este nuevo desafío le dará un cierre a su vinculación con la vida universitaria, ya que en septiembre de 2025 dejará de ser rector, dado que cumplirá el segundo mandato que le permite la carta magna de la casa de estudios.

Moriñigo destacó que “ahora tengo que hablar en nombre de las 73 universidades y esa es una mochila bien pesada. Lo que debo expresar ahora no es lo que yo o la UNSL haríamos, sino lo que haría todo el sistema universitario. Y eso tiene una forma, un estilo y una manera que no creo que desentone mucho de cómo soy”.

Y enseguida aclaró: “Jamás he utilizado un micrófono en contra de nadie, ni me gusta estar polarizando con nadie. Aunque esto no quiere decir que no tenga firmeza en lo que defiendo y soy. Creo que a la defensa de la educación pública no estoy dispuesto a renunciar. Los que me han acompañado en la gestión, o han votado por mí, saben que es algo por lo que uno no puede bajar esas banderas”.

El cuarto representante de San Luis en presidir el CIN (antes lo hicieron Alberto Puchmüller, Esther Picco y Germán Arias) anticipó que “esta representación nacional es todo un desafío, porque es un momento donde hay que hacer un análisis lo mejor posible, donde advierto tres problemas: uno de carácter político, otro presupuestario y un tercero de tipo salarial. Creo que habrá que abordar cada uno de estos ejes de la mejor manera”.

El contador público admitió que “con esta designación siento que le doy el cierre a una vida universitaria que empezó a los 18 años, cuando empecé a estudiar en la sede de Villa Mercedes; después, pasé a militar en la Franja Morada y llegué a presidir el centro de estudiantes. Luego, egresé y seguí vinculado a la política universitaria tanto que el ‘Chango’ Arias, cuando gana la elección en 2003, me convoca para que represente a la universidad en unas reuniones que se hacían justamente en el CIN. Después me tocó acompañar a todos los rectores con los que trabajé en esa misma institución y 23 años después, rememoro todas estas situaciones con mucha satisfacción”.

Sobre la relación que tendrá que mantener con el gobierno nacional, explicó que “uno ya le va tomando el pulso a la gestión de Milei, por eso el desafío es hacerle bajar un poco los prejuicios contra las universidades en particular y generar los mecanismos técnicos y presupuestarios para que nos manden dinero. Con el valor agregado de que nosotros tenemos un poco más de expertise que los propios funcionarios. Lo que hemos recibido hasta ahora son demoras y está todo muy frenado porque la mayoría de las direcciones nacionales no tienen personas designadas”.

Moriñigo señaló además que “hace falta hablarle un poco más a la gente y no tanto entre los políticos, porque si no me parece que es una zona de confort mantener la confrontación con el gobierno nacional. El esfuerzo que voy a hacer es hablar del tema de fondo, que es el presupuesto universitario, y hablarlo con la gente. Nosotros debemos recuperar la sintonía que tenemos con la gente y explicarle por qué hay cosas públicas que funcionan bien, por qué hay cuestiones del Estado que son necesarias: la salud, los Derechos Humanos o la educación pública son cosas que nosotros no podemos permitir que queden en manos del mercado, porque el mercado lo va a regular con precios y en algún momento la gente no lo va a poder pagar. Y eso se llama exclusión”.

Respecto de la nueva relación que va a mantener con el gobierno provincial, el rector de la UNSL señaló: “Como lo hicimos con el gobierno anterior. Tenemos la voluntad de colaborar con la agenda pública que vaya imponiendo el gobernador de turno. Esa ha sido mi concepción y la llevé adelante con Alberto Rodríguez Saá y ahora con Claudio Poggi. Nosotros estamos para colaborar en cada área que el Gobierno lo requiera”. Y explicó: “Yo creo que ha cambiado la sociedad de San Luis y ahora ve muy bien que la universidad y el Gobierno trabajen juntos. Y la verdad es que ha sido —antes y ahora— una relación de mutuo respeto".

Adhesión a la marcha nacional

Moriñigo se mostró muy interesado en la realización de la marcha nacional en defensa de la universidad pública que se concretará en todo el país el jueves 23 de abril y dijo que “de manera inédita, los gremios docentes y no docentes se han unido en un frente sindical al que, además, se sumó la Federación Universitaria de Estudiantes (FUA) y han convocado a una marcha nacional a la que el CIN adhiere. Esto es muy importante, porque es la primera vez que docentes, trabajadores, estudiantes y los integrantes de los consejos superiores han convocado a una marcha al Palacio Pizzurno del Ministerio de Educación, pero que entiendo que en cada provincia también tendrá su réplica”. El rector de la UNSL confirmó que él participará en la Capital Federal.