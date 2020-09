La democracia, la educación, la paz

El 11 de septiembre es siempre un día de variados recuerdos, conmemoraciones y apelaciones históricas muy significativas y valiosas. El intento será rescatar de estos hechos los valores que contribuyeron más allá de la anécdota de un determinado momento. Todos los valores en cuestión son de una vigencia llamativa, parecen más trascendentes y necesarios que nunca.

El 11 de septiembre de 1888 fallecía en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. El 11 de septiembre de 1973 era derrocado por un golpe militar el presidente chileno Salvador Allende. El 11 de septiembre de 2001 un atentado terrorista terminaba con las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

La democracia latinoamericana sufrió un golpe devastador cuando Augusto Pinochet Ugarte encabezó el brutal golpe militar que terminó con el bombardeo a La Moneda y con la vida del presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Como las carencias narrativas acucian, vale recurrir a buenos libros y mejores autores para contar lo sucedido y comprenderlo cabalmente; por ello, Paula de Isabel Allende dice: “El 11 de septiembre de 1973 al amanecer se sublevó la marina y casi enseguida lo hicieron el ejército, la aviación y finalmente el cuerpo de Carabineros, la Policía chilena. Salvador Allende fue advertido de inmediato, se vistió de prisa, se despidió de su mujer y partió a su oficina dispuesto a cumplir lo que siempre había dicho: de La Moneda no me sacarán vivo. El presidente se dirigió por última vez al pueblo a través de la única emisora de radio que aún no estaba en manos de los militares insurrectos. Su voz era tan pausada y firme, y sus palabras tan determinadas, que esa despedida no parece el postrer aliento de un hombre que va a morir, sino el saludo digno de quien entra para siempre en la historia, dijo. Seguramente, Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad de los trabajadores… Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. El presidente permaneció con el fusil en la mano junto a la bandera chilena rota y ensangrentada del Salón Rojo en ruinas. Los soldados irrumpieron con las armas listas. La versión oficial es que se puso el cañón del arma en la barbilla, disparó y el tiro le destrozó la cabeza. Sirva la memoria para rescatar siempre la democracia y el respeto a la voluntad popular.

La figura de Sarmiento es particular y controvertida. En torno de sus ideas y acciones hay discusiones y desencuentros. Pero no se duda de su esfuerzo y de su aporte en beneficio de la educación. Otra vez, buenos libros y mejores autores: “La tragedia educativa” de Guillermo Haim Etcheverry. “Resulta de por sí revelador el título de ese informe (de la Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI, Unesco). La educación encierra un tesoro, tomado de una fábula de Jean de La Fontaine. Esta fábula relata que, para elogiar las virtudes del trabajo duro, un labrador le decía a sus hijos: 'No vendan la herencia que nos han dejado nuestros antecesores porque ella encierra un tesoro'”. Esta estrofa es completada por la Comisión con una referencia a la educación, es decir, a todo lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma: “Pero el anciano fue sabio al enseñarles, antes de morir, que la capacidad de aprender es el tesoro”. Vale recordar a Sarmiento para rescatar siempre el valor de la educación.

La paz y la seguridad del mundo temblaron para siempre cuando cayeron las Torres Gemelas. Nunca más nada fue igual. El presunto centro del mundo proyectó hacia todos los espacios del universo una terrible sensación de dolor y una desesperante incertidumbre. No alcanzaron, ni alcanzarán, muchas presuntas razones para justificar la siembra de temor, impotencia y muerte. Vale para siempre rescatar la importancia vital de la paz.