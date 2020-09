Los Muschietti advierten “sorpresas” en un The Flash que “reinicia todo”

Los hermanos Bárbara y Andy Muschietti, productora y director de "The Flash", sostuvieron que el filme que está en desarrollo traerá muchas "sorpresas", a la vez que, también, reiniciará el Universo DC.

"Es un viaje. Será divertido y emocionante, y habrá muchos personajes de DC. Flash es el protagonista de la película porque es el puente entre todos esos personajes y sus líneas de tiempo. Y de alguna manera, reinicia todo sin olvidar nada", dijo Bárbara en la DC FanDome, el evento virtual que organiza DC y donde suele adelantar material de sus producciones.

"Mi versión de Flash -dijo por su parte el realizador- no tendrá un tono claro u oscuro. Lo tendrá todo. Si viste mis películas anteriores como ‘It (Eso)' (2017) e 'It Capítulo Dos' (2019) sabrás que me gusta poner todo en él. Entonces, lo que verás en Flash es una historia muy profunda y emocional, pero también será muy divertida y, con suerte, una gran aventura épica al mismo tiempo. Y también aterradora a veces".

El filme contará con el protagónico de Ezra Miller, quien ya encarnó al superhéroe en "La Liga de la Justicia", "Escuadrón Suicida" y "Batman v Superman: El Origen de la Justicia" (además de la serie televisiva "Arrow").

Pero la sorpresa se dio a fin de mes pasado, cuando se anunció que los actores Ben Affleck y Michael Keaton volverán a calzarse el traje de Batman para la cinta.

La película que dirigirá Muschietti se basa en el cómic “Flashpoint Paradox”, que presenta a Flash en viaje por distintas realidades o universos, por lo que técnicamente el filme puede incluir al personaje (y la versión) que quiera, del mismo modo que estarán el Batman de Keaton y el de Affleck.

"Pero no va a ser exactamente Flashpoint", explicó el director, quien agregó en declaraciones reproducidas por la agencia Europa Press: "Está inspirada en la saga de cómics original, pero habrá muchas sorpresas y eventos nuevos. Cosas emocionantes que no están en el cómic".

Affleck viene de interpretar a Batman en las entregas del personaje dirigidas por Zack Snyder, mientras que Keaton hizo lo propio a fines de los 80 y comienzo de los 90 bajo la dirección de Tim Burton en "Batman" y "Batman Vuelve".

Arte conceptual del nuevo traje de Flash, construido por Bruce Wayne.

¿BatMan es para Flash lo que IronMan a SpiderMan?

En el DC FanDome también adelantaron que The Flash tendrá traje construido por Batman. Aunque no hubo una imagen oficial, sí se mostró el arte conceptual donde enseñaron el nuevo traje que tendrá The Flash con este BatMan. El nuevo atuendo es construido por Bruce Wayne.

El evento virtual organizado por DC tuvo un panel que contó con el actor que lo personifica, Ezra Miller, la escritora Christina Hodson, y los Muschietti.

“Barry es el único que puede cambiar su propia historia”, comentó Hodson, y agregó que la primera historia que leyó del Corredor Escarlata fue “Flashpoint”.

También confirmaron que el Multiuniverso del Universo Extendido de DC Films iniciará con esta película la posibilidad de cruzarse con otras, incluyendo Batman de 1989.

Redacción / Agencias