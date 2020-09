La indefensión de los periodistas en el mundo

Las agresiones a periodistas durante la cobertura de protestas se incrementaron en los últimos cinco años en el mundo, y al menos diez de ellos fueron asesinados en medio de las manifestaciones, reportó un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La Unesco hizo seguimiento a 125 ataques a comunicadores en manifestaciones desde 2015, cuando registró 15, y luego 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020.

Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados, vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos, mientras intentaban cubrir protestas.

Otros fueron incomunicados, humillados, asfixiados y recibieron disparos, tanto de munición no letal como de munición viva. La mayoría de las veces los agresores fueron integrantes de cuerpos policiales y otras fuerzas de seguridad.

En 2016 perecieron Ferzat Jarban, arrestado, asesinado y mutilado después de cubrir demostraciones en la ciudad siria de al-Qasir; y Elidio Ramos Zárate, abatido durante protestas en Juchitán de Zaragoza, México.

En 2018 cayó por un disparo Yaser Murtaja, mientras cubría protestas palestinas en la frontera con Israel; y Ángel Gahona recibió también un disparo mientras transmitía por su canal de TV unas protestas en

Bluefields, Nicaragua.

En el 2019 asesinaron a tiros a la escritora y periodista Lyra McKee mientras cubría enfrentamientos en Londondery, Irlanda del Norte; al fotógrafo independiente Ahmed Muhana Al-Lami durante una protesta en Bagdad; y a Precious Owolabi en Nigeria mientras cubría choques entre policías y manifestantes para su canal.

Y en 2020 dispararon y dieron muerte en Basora, Iraq, al periodista Ahmed Abdul Samad y al camarógrafo Safaa Ghali cuando se retiraban de una manifestación; y a Alex Ogbu, reportero gráfico que cubría enfrentamientos entre policías y manifestantes de un movimiento islámico en Nigeria.

En la mayoría de los casos, sin importar quién o cuál grupo pueda ser responsable, la impunidad siguió siendo la norma, en los últimos años, en lo que respecta a los ataques a los periodistas que cubren protestas, registró la Unesco.

Muchos periodistas resultaron seriamente heridos, perdiendo por ejemplo la visión de un ojo al ser atacados con munición no letal, como las balas de goma y las de pimienta, así como por nuevos proyectiles, como las balas expansivas.

La Unesco recordó que el derecho de los periodistas a cubrir las protestas, sean violentas o no, y las reacciones de los funcionarios del gobierno u otros actores a esos eventos, no debe limitarse innecesariamente a través de medidas impuestas que restrinjan el derecho de asociación.

Los Estados están obligados a proteger a los periodistas que informan las noticias, lo que incluye la cobertura de protestas, así como la de investigar y sancionar toda violación que ocurra en una manifestación pública, lo que incluye los ataques a la prensa.

Asimismo, en los últimos años se han registrado casos de mujeres periodistas víctimas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad o de los manifestantes debido a su profesión. En los peores casos, las periodistas fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género.

La protección de quienes informan debe estar siempre garantizada.